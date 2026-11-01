OnlyFans-Karriere rettete Sarah Kerns finanzielle Zukunft

Nach ihrer Privatinsolvenz musste Sarah Kern (57) finanziell wieder bei null anfangen. Als die Einnahmen aus dem Homeshopping wegfielen, orientierte sich die Unternehmerin und Designerin beruflich neu. Mit dem Einstieg auf der Erotikplattform OnlyFans erschloss sie sich schließlich ein neues Geschäftsfeld. Im Gespräch mit RTL erklärte sie nun, dass ihr dieser Schritt wieder festen Boden unter den Füßen verschafft habe. "OnlyFans ist natürlich meine größte Einnahmequelle", stellte sie klar und bezeichnete das Portal sogar als "mein Retter". Zu dem beruflichen Neuanfang kam auch ein kompletter Ortswechsel: Nachdem ihr jüngerer Sohn die Schule abgeschlossen hatte, verlegte die Modeexpertin ihren Lebensmittelpunkt nach Paphos auf Zypern. Dort lebt sie inzwischen gemeinsam mit ihrem Nachwuchs beziehungsweise in unmittelbarer Nähe ihrer beiden Söhne. Der Umzug auf die Mittelmeerinsel markiert für sie den Beginn eines neuen Kapitels – beruflich wie privat.

Für Sarah ist die Plattform dabei weit mehr als nur ein Geschäftsmodell. Sie beschreibt das Projekt als Teil einer persönlichen Neuorientierung und spricht offen über ihr verändertes Körpergefühl. "Jetzt bin ich wieder in meiner Weiblichkeit", erklärte sie. Auch auf Zypern hat sich für sie einiges zum Positiven entwickelt: Sie habe ihre Lebensqualität gesteigert und gleichzeitig Kosten gesenkt, indem sie zwei Haushalte zusammenlegte. Von ihrem neuen Zuhause schwärmte sie in den höchsten Tönen: "Ein geiles Haus mit Pool in der wunderschönen Gegend mit Blick aufs Meer." Doch Sarah Kern möchte sich nicht auf OnlyFans beschränken. Die zweifache Mutter erschließt sich ein weiteres berufliches Standbein und vermittelt mittlerweile als Immobilienmaklerin Objekte auf der Insel an Kunden aus dem deutschsprachigen Raum. Mit dem neuen Tätigkeitsfeld scheint sie eine passende Ergänzung zu ihren bisherigen Geschäftsaktivitäten gefunden zu haben: "Da habe ich aufs richtige Pferd mal wieder gesetzt."

Schon wenige Wochen nach dem Start ihres OnlyFans-Accounts zeigte sich Sarah Kern zufrieden mit den ersten Ergebnissen. Nach eigenen Angaben habe sie innerhalb von etwa einem Monat Einnahmen im fünfstelligen Bereich erzielt. Eine unabhängige Bestätigung dieser Zahlen liegt allerdings nicht vor. Der Großteil des Geldes soll damals nicht über die regulären Abonnements hereingekommen sein, sondern über individuelle Sonderwünsche und längere Chats mit den Nutzern. Einem breiten Publikum war die Unternehmerin zuvor in ganz anderen Rollen bekannt: zunächst als Model und Modedesignerin sowie durch ihre Ehe mit dem inzwischen verstorbenen Modemacher Otto Kern. Später machte sie sich auch als Geschäftsfrau und im Realityfernsehen einen Namen. Heute verbindet sie ihren finanziellen Neuanfang mit dem Familienleben auf Zypern. Auch ihr älterer Sohn hat dort seinen Wohnsitz, lebt jedoch nicht in ihrem Haushalt.

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern im September 2024

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern und ihr Hund Buddy, Instagram 2026

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Imago Sarah Kern bei der Night of Reality Stars im Masumi Space, Berlin, 18.10.2025