Nach "Surviving Amazonas": Lézan Shrif bestätigt neue Show

Lézan Shrif (30) hat nun offenbar schon das nächste TV-Projekt in der Tasche. Nach seiner Teilnahme an "Surviving Amazonas" geht es für den Social-Media-Star direkt weiter: Im Interview mit Promiflash bestätigte er jetzt, dass im Dezember "eine Show" mit ihm erscheinen wird. Viele Details gibt er allerdings noch nicht preis. Wie das Format heißt, wann genau es startet und bei welchem Sender oder auf welcher Plattform es zu sehen sein wird, behält Lézan vorerst für sich. Die Vorfreude seiner Fans möchte er trotzdem schon jetzt wecken: "Ihr könnt euch zumindest im Dezember auf was ganz Geiles freuen, das noch rauskommen wird", kündigt Lézan an. Seine Follower müssen sich also nur noch ein wenig gedulden, bis das Geheimnis um das neue Format gelüftet wird.

Neben der neuen Show hat Lézan derzeit noch weitere Pläne. Allzu viel sei allerdings noch nicht spruchreif. "Es sind natürlich ein paar Sachen im Gespräch, aber noch nicht viel. Nicht viel konkret", erklärte der Realitystar gegenüber Promiflash. Neben seinen Fernsehauftritten möchte er sich außerdem wieder stärker seiner eigenen Onlinepräsenz widmen. Er plant, seinen YouTube-Kanal auszubauen und dort künftig häufiger neue Videos zu veröffentlichen. "Ich will jetzt so ein bisschen so meinen eigenen YouTube-Kanal mal in Angriff nehmen und dann ein paar mehr Sachen hochladen", verriet er. Seine Follower dürfen sich also auch abseits des Fernsehens auf neuen Content freuen.

Zuletzt hatten die Zuschauer Lézan bei "Surviving Amazonas" verfolgen können. Für das Format verbrachte er mehrere Tage gemeinsam mit anderen prominenten Kandidaten im Dschungel. Dort mussten sich die Teilnehmer verschiedenen Herausforderungen des indigenen Volkes der Shanenawa stellen. Das Experiment meisterte der Social-Media-Star mit Erfolg: Bei der abschließenden Zeremonie gehörte er zu den drei Teilnehmern, die einen indigenen Namen erhielten. Der Stamm taufte ihn Piá Keneya und würdigte damit sein Durchhaltevermögen und seine Entschlossenheit. Ob sein nächstes TV-Abenteuer ähnlich aufregend wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Joyn Lézan Shrif, "Surviving Amazonas"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Lézan im Dschungel bei "Surviving Amazonas"

Anzeige Anzeige

Joyn Surviving Amazonas