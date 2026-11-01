"Klonkrieger": Fans belächeln Ariels "Bachelorette"-Cast

Kaum war die erste Folge der Schweizer "Bachelorette" über die Bildschirme geflimmert, ging in den sozialen Medien die Diskussion los. Auf dem Sender 3+ buhlen seit dem 26. Oktober 21 junge Männer um die Gunst von Rosenverteilerin Ariel (23), doch die Auswahl der Junggesellen sorgt bei zahlreichen Zuschauern für Stirnrunzeln. Unter einem Promiflash-Beitrag, der die ersten Eindrücke der Baslerin von ihrer Truppe zusammenfasste, häuften sich rasch süffisante Kommentare über den auffällig uniformen Look der Herren. Ein Fan brachte die kollektive Verwunderung mit dem Kommentar "Angriff der Klonkrieger" auf den Punkt, während ein Beitrag mit dem Urteil "Die sehen alle gleich aus" prompt über 2000 Likes sammelte. Ein weiterer Instagram-Nutzer sprach von "Einheitsbrei", während ein anderer User direkt auf dem Beitragsfoto nachzählte und trocken bilanzierte: "13 Mal der gleiche Kerl."

Doch nicht nur die verblüffende Ähnlichkeit der Junggesellen geriet ins Visier der spottenden Netzgemeinde. Etliche Zuschauer störten sich vor allem am blutjungen Alter der Herren und zweifelten offen an deren Eignung für den selbstbewussten Rotschopf: Neben Kommentaren wie "Lauter Teenager" oder "Ich sehe nur Kinder" urteilten andere schlicht, dass die Kandidaten "alle so gar nicht" zu Ariel passen würden. Zudem wurde auch hier der Vorwurf laut, dass es den Jungs weniger um romantische Gefühle als vielmehr um Sendezeit gehe. "Das ist eine Farce. Keiner von denen will mit Ariel zusammen sein, sondern Präsenz zeigen, um wieder gebucht zu werden", wetterte ein User.

Dass Ariels Männerriege für Schlagzeilen taugt, deutete sich ohnehin schon bei der ersten Vorstellungsrunde an – damals allerdings weniger durch Frisurensymmetrie als durch skurrile Auftrittskonzepte. Der 21-jährige Arlind stiefelte etwa in Schlappen und mit einem Fischernetz bewaffnet aus den Wogen des Ozeans auf die Angebetete zu, stieß bei Ariel mit der maritimen Bastelei jedoch auf überschaubare Begeisterung. Auch Mitstreiter Chris griff stracks in Disneys Mottenkiste und erschien als Prinz Eric aus Arielle, die Meerjungfrau – ein bildstarker Gag auf Kosten ihres Namens, der bei der Bachelorette ebenfalls sang- und klanglos verpuffte. Ob sich zwischen Ariel und ihrer Truppe trotz der anfänglichen Störgeräusche noch echte Emotionen entwickeln, zeigt der Schweizer Sender 3+ fortan immer montags um 20:15 Uhr.

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3+ Ariel und zwei ihrer Kandidaten bei "Die Bachelorette" 2026

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3+ Ariel mit ihren Kandidaten bei "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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3+ Kandidaten der Schweizer "Bachelorette"-Staffel 2026