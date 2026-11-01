Noel Gallaghers Ex-Frau enthüllt heimlichen Brustkrebs-Kampf

Meg Mathews hat ihren bislang geheimen Kampf gegen Brustkrebs öffentlich gemacht. Bei einer Routineuntersuchung entdeckten Ärzte im November 2024 unter ihrer linken Brust drei erbsengroße Knoten. Für Meg kam das überraschend – sie hatte zuvor keine Beschwerden bemerkt. Nach der Diagnose eines HER2-negativen Brustkrebses entschied sich Meg für eine doppelte Mastektomie, die im darauffolgenden März erfolgte. Elf Tage nach dem Eingriff kam dann die erlösende Nachricht: Die heute 60-Jährige war krebsfrei und musste sich keiner Chemotherapie unterziehen. Angst habe sie nach dem Befund nicht zugelassen, erklärte die Ex-Frau von Noel Gallagher (59) gegenüber The Sun: "Ich dachte nur: 'Ich kann jetzt nicht zusammenbrechen und denken: Ich Arme. Ich bin stark, ich werde das durchstehen.'" Zugleich sei ihr bewusst gewesen, dass die Erkrankung auch einen anderen Verlauf hätte nehmen können. "Ich wusste, dass ich positiv bleiben musste, weil es auch anders hätte ausgehen können und ich einen Rückfall hätte erleiden können", betonte Meg.

Kurz nach der Diagnose hatten die Ärzte Meg verschiedene Behandlungen vorgestellt, darunter eine Chemo- und eine Strahlentherapie. Sie entschied sich aber dennoch dafür, beide Brüste sowie ihre Lymphknoten entfernen zu lassen. Eine Rekonstruktion ließ sie bisher noch nicht vornehmen, plant diesen Schritt nach eigenen Angaben aber für die Zukunft. Die Entscheidung für die Mastektomie sei ihr vergleichsweise leichtgefallen: Seit ihrem 30. Lebensjahr habe sie nämlich bereits fünf oder sechs Brustoperationen gehabt, weshalb sich ihre Brüste längst nicht mehr wie ihre eigenen angefühlt hätten.

Gegenüber The Sun verriet Meg in dem Zuge auch ein bisher unbekanntes Detail aus ihrer Beziehung mit Noel: "Noel schenkte mir zu meinem 30. Geburtstag eine Brustoperation. Das weiß niemand. Er wird sterben, weil ich das erzählt habe, aber es war ein großartiges Geschenk, und er war auch glücklich darüber." Rund 20 Jahre später ließ sie die Implantate jedoch wieder entfernen: Als Gründe nannte sie unter anderem das hohe Risiko eines Risses sowie starkes Narbengewebe und Taubheitsgefühle.

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Getty Images Meg Mathews und Noel Gallagher, 2000

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Getty Images Meg Mathews

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Getty Images Meg Mathews, 2013