Hanna Weig wird mit diesem Halloween-Look zur Actionheldin

Hanna Weig (30) hat sich zu Halloween in eine echte Actionheldin verwandelt! Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin nun ein Spiegelselfie, das sie als Lara Croft zeigt. Das Kostüm hatte sie bereits am Vorabend getragen und dabei auf zahlreiche Details geachtet. Zu einem olivbraunen Tanktop und einer dunklen Hose kombiniert Hanna einen breiten Gürtel, Schultergurte und fingerlose Handschuhe. Auch die passende Ausrüstung darf nicht fehlen: An beiden Seiten trägt sie Pistolen in Holstern, über ihrer Schulter ist ein Bogen zu sehen. Ein Köcher mit Pfeilen rundet den Look ab.

Auch beim Styling orientiert sich Hanna am kampferprobten Look der Kultfigur. Wie es sich für eine Abenteurerin gehört, ziehen sich Flecken über ihre Haut und Kleidung. Auf ihrer Wange hat die Schauspielerin außerdem eine Verletzung angedeutet. Ihre langen dunklen Haare trägt Hanna teilweise zurückgebunden, passend zum praktischen Actionlook der Figur. Ganz auf ihren eigenen Stil verzichtet sie trotz der bewusst rauen Kostümdetails aber nicht: Große Creolen, eine Kette mit rundem Anhänger und grün lackierte Fingernägel sorgen für persönliche Akzente. Mit ihrer Kostümwahl greift Hanna eine Figur auf, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Heldinnen der Videospielwelt zählt. Lara Croft ist die Hauptfigur der Reihe "Tomb Raider", deren erster Teil 1996 erschien. Später schaffte es die Abenteurerin auch auf die Kinoleinwand: Angelina Jolie (51) verkörperte sie in "Lara Croft: Tomb Raider" und der Fortsetzung, 2018 schlüpfte Alicia Vikander (38) in "Tomb Raider" in die Rolle.

Nicht nur mit ihrem Halloween-Look sorgt Hanna derzeit für Aufmerksamkeit. Die Ex-Frau von Jörn Schlönvoigt (40) ist aktuell bei Love Island VIP zu sehen und machte zuletzt auch mit einer überraschenden Geschichte über ihre Vergangenheit mit Jason Derulo (37) Schlagzeilen. Am Rande der Dreharbeiten zur Realityshow hatte sie Bild erzählt, dass der Sänger sie über Instagram kontaktiert und nach New York eingeladen hatte. Vier Flugtickets hatte er für sie buchen lassen – doch Hanna hatte keinen der Flüge angetreten. "Anfangs hat er mich überhaupt nicht interessiert. Er war nicht mein Typ und ich hatte keine Lust auf einen Superstar", hatte sie erklärt. Erst beim persönlichen Kennenlernen auf Ibiza im Jahr 2024 hatte es dann doch gefunkt.

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Instagram / hannaweig Hanna Weig als Lara Croft an Halloween 2026

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Imago Angelina Jolie als Lara Croft in "Lara Croft: Tomb Raider", 2001

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Getty Images Jason Derulo, Sänger