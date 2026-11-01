Robert und Pedro Pascal tauschen an Halloween ihre Rollen

Robert Downey Junior (61) und Pedro Pascal (51) haben an Halloween für eine echte Überraschung gesorgt. Die beiden Marvel-Stars tauschten kurzerhand ihre Rollen und zeigten das Ergebnis in einem gemeinsamen Instagram-Video. Robert präsentierte sich darin im Kostüm von Mister Fantastic, während Pedro in die Verkleidung des Bösewichts Doctor Doom schlüpfte. Damit vertauschten die Schauspieler ihre Rollen, denn im kommenden Kinofilm "Avengers: Doomsday" ist die Besetzung genau umgekehrt. Zu dem Clip schrieb Robert knapp: "Victor. Richard. Kostümtausch!" Damit spielte er auf die bürgerlichen Namen der beiden Filmfiguren an: Victor von Doom und Reed Richards. Mit ihrem humorvollen Auftritt sorgten die beiden nur wenige Wochen vor dem Kinostart für jede Menge Aufmerksamkeit. Der neue Marvel-Streifen soll am 16. Dezember auf die große Leinwand kommen.

Die Handlung von "Avengers: Doomsday" knüpft an die Ereignisse aus "The Fantastic Four: First Steps" an. Das Multiversum droht zusammenzubrechen, weshalb sich Helden aus verschiedenen Welten zusammenschließen müssen, um gegen Doctor Doom anzutreten. Neben Pedro kehren auch seine Kollegen aus dem Fantastic-Four-Team zurück, wie Deadline berichtet. Vanessa Kirby (38) übernimmt erneut die Rolle von Sue Storm, Joseph Quinn (32) schlüpft in die Rolle von Human Torch und Ebon Moss-Bachrach ist wieder als The Thing dabei. Auch darüber hinaus ist das Ensemble beeindruckend groß. Mit von der Partie sind unter anderem Chris Hemsworth (43) als Thor, Anthony Mackie (48) als Captain America, Chris Evans (45) als Steve Rogers, Paul Rudd (57) als Ant-Man und Tom Hiddleston (45) als Loki. Außerdem sind Patrick Stewart (†86) als Professor X und Ian McKellen (87) als Magneto mit dabei.

Dass Robert an seiner neuen Schurkenrolle Gefallen gefunden hatte, verriet er bereits bei der Disney-Expo D23 in den USA. Dort wurde er gefragt, ob er lieber Iron Man oder Doctor Doom spiele. Seine Wahl fiel auf den Bösewicht. "Jetzt gerade würde ich Doom sagen, weil ich all das sehen konnte, was ich bisher verpasst habe, einfach all die anderen", erklärte er laut Cinema Blend. Nach zehn Filmen als Tony Stark eröffnete ihm der Rollenwechsel nach eigener Aussage einen neuen Blick auf seine Kollegen.

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Instagram / robertdowneyjr Robert Downey Junior und Pedro Pascal an Halloween 2026

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COLLECTION CHRISTOPHEL © Walt Disney - Marvel Studios - 20th Century Studios - The Walt Disney Compa Szene aus "The Fantastic Four: First Steps", 2025

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego