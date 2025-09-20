Sind Noel Gallagher und seine Ex-Frau Meg wieder ein Paar?

Die Gerüchteküche brodelt: Könnten Noel Gallagher (58) und Meg Mathews tatsächlich wieder ein Paar sein? Diese Spekulationen wurden kürzlich durch einen Instagram-Post von Meg entfacht. Sie teilte einen Artikel der Daily Mail, in dem es hieß, die beiden würden sich "wieder richtig gut verstehen". Der Knackpunkt: Meg beschriftete das Bild lediglich mit den Worten "Part 2", was Fans direkt mutmaßen ließ, ob das einstige Kultpaar das Liebeskapitel ihres Lebens neu aufschlagen könnte. "Zurück, wo sie hingehören", kommentierte ein begeisterter User, während viele andere ebenfalls Hoffnung auf eine mögliche Wiedervereinigung äußerten.

Die Hintergrundgeschichte macht die Gerüchte umso spannender. Noel lernte Meg mitten im Britpop-Boom kennen, die beiden heirateten 1997 in einer wilden Las-Vegas-Zeremonie. Doch keine vier Jahre später folgte eine höchst öffentliche und schmerzhafte Trennung, die begleitet wurde von Betrugsvorwürfen sowie emotionalen Blessuren. Jahre später näherten sich die beiden offenbar wieder an, nicht zuletzt aufgrund ihres gemeinsamen Engagements für Tochter Anais. Nach seiner Trennung von PR-Expertin Sara MacDonald stand Meg laut Insidern Noel als "Fels in der Brandung" bei – und das scheinbar nicht nur privat, sondern auch hinsichtlich der kürzlich gestarteten Oasis-Reunion.

Bemerkenswert ist auch, wie sehr Meg hinter der Wiedervereinigung von Noel und dessen Bruder Liam für die Tour stand. Selbst bei einem der Konzerte war sie als Ehrengast anwesend, wobei die Fans besonders darauf hofften, ein Zeichen von Zuneigung zwischen den beiden zu erspähen. Überraschend scheint, wie den beiden trotz der schwierigen Vergangenheit eine enge Freundschaft gelungen ist. Für viele bleibt die offene Frage spannend, ob die wohl berühmteste britische Rockromanze der 90er jetzt tatsächlich ihre Fortsetzung finden wird. Megs geheimnisvolle Posts und die symbolischen Gesten lassen es zumindest möglich erscheinen.

Getty Images Meg Matthews und Noel Gallagher, 2000

IMAGO / Avalon.red Noel Gallagher

Getty Images Meg Matthews, 2018