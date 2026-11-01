Jennifer Lopez raubt Fans als sexy Barbarella den Atem

Jennifer Lopez (57) hat an Halloween wieder einmal alle Blicke auf sich gezogen: Die Sängerin verwandelte sich in die verführerische Weltraumheldin Barbarella, die Jane Fonda (88) 1968 im gleichnamigen Kultfilm spielte. Ihre aufwendige Hommage zeigte J.Lo jetzt auf Instagram. Im ersten Look trägt sie einen zerrissenen Mesh-Catsuit, der an einigen Stellen durchsichtig ist. Blutspritzer und Details aus Kettengeflecht geben dem Outfit einen kämpferischen Touch. Dazu kombiniert die Musikerin silberne Stiefel und Armschienen, in der Hand hält sie eine futuristische Waffe. Auch bei den Haaren orientiert sich die Musikerin an der Filmvorlage: Ihre voluminöse Mähne ist ganz im Stil der 60er-Jahre frisiert. Bei ihren Followern kommt die detailreiche Verwandlung bestens an. In der Kommentarspalte überschlagen sich die begeisterten Reaktionen. Einige Fans erklären J.Lo angesichts ihres extravaganten Auftritts sogar zur "Halloween-Siegerin".

Doch damit nicht genug: Für ein zweites Kostüm schlüpfte Jennifer in einen tief ausgeschnittenen weißen Body mit schwarzen Verzierungen. Passend dazu trägt sie Overkneestiefel. Unterstützung bekam sie dabei von einem ihrer Tourtänzer. Er zeigt sich als Pygar, Barbarellas geflügelter Verbündeter aus dem Film. Auf einer weiteren Aufnahme posiert die Sängerin sogar oben ohne und mit dem Rücken zur Kamera. Wem ihre Kostüme gewidmet sind, stellte Jennifer auf Instagram unmissverständlich klar: "BARBARELLA... Ich habe mich an Halloween als mein Schwiegermonster verkleidet... der ursprüngliche WELTRAUMENGEL. Ich liebe dich, @JaneFonda." Die Wahl der Figur passt dabei perfekt zum futuristischen Auftritt: Im Science-Fiction-Film "Barbarella" wird die Titelheldin von der Erde ins All geschickt. Dort soll sie einen Wissenschaftler finden, der eine Waffe entwickeln kann, mit der sich die gesamte Menschheit vernichten ließe.

Für Jennifer hat die Hommage eine ganz persönliche Bedeutung. Im Jahr 2005 stand sie gemeinsam mit Jane für die Komödie "Das Schwiegermonster" vor der Kamera. Der Film markierte damals die Rückkehr der Schauspielerin auf die große Kinoleinwand. Bei den Dreharbeiten entwickelte sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft, die sie auch in den folgenden Jahren immer wieder öffentlich zeigten. Als Jennifer 2013 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde, war es Jane, die die Laudatio auf ihre Kollegin hielt. 2024 hatte Jane einen Auftritt in Jennifers Musikfilm "This Is Me... Now". Mit ihrer diesjährigen Barbarella-Verwandlung erinnert Jennifer nun nicht nur an eine der bekanntesten Filmrollen ihrer langjährigen Freundin. Durch die Anspielung auf "Das Schwiegermonster" greift sie außerdem augenzwinkernd die gemeinsame Komödie auf, für die sie vor mehr als zwei Jahrzehnten zusammen vor der Kamera standen.

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Getty Images Jennifer Lopez bei der UK-Premiere von "Office Romance" in London, Juni 2026

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Getty Images Jane Fonda spielt die Titelrolle in Roger Vadims Science-Fiction-Abenteuer "Barbarella"

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Getty Images Jennifer Lopez und Jane Fonda, 2011