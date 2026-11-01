Haut und Haar: Daniela Katzenberger über kuriose Fanwünsche

Fotos und Autogramme gehören für Daniela Katzenberger (40) längst zum Alltag. Manche Fans wollen von ihr aber deutlich mehr als nur eine Unterschrift. In ihrer VOX-Dokusoap "Daniela Katzenberger" erzählte der Realitystar jetzt, mit welchen kuriosen Wünschen sie in ihrer langjährigen TV-Karriere schon konfrontiert wurde. Wenn sie unterwegs ist, sprechen Anhänger sie regelmäßig an und bitten um ein gemeinsames Bild oder ein Autogramm. Einige Fans hätten es jedoch auf weitaus persönlichere Erinnerungsstücke abgesehen. So sei sie unter anderem schon nach ihrer Hornhaut gefragt worden. Auch einzelne Haarsträhnen hätten sich Fans von ihr gewünscht. Besonders skurril wurde es nach einem Sonnenbrand, als sich ihre Haut zu lösen begann. Offenbar sah ein Fan darin die Gelegenheit, ein ganz persönliches Erinnerungsstück der Katze zu ergattern. "Da wollte jemand meine Hautfetzen", berichtet Daniela in der Sendung über die außergewöhnliche Anfrage. Solche Begegnungen gehen damit weit über die üblichen Wünsche hinaus, die die 40-Jährige regelmäßig auf der Straße erlebt. Während sich die meisten Menschen mit einem gemeinsamen Schnappschuss oder einer Signatur zufriedengeben, möchten andere offenbar buchstäblich ein Stück von ihr mit nach Hause nehmen.

Wie weit die Begeisterung ihrer Fans reichen kann, bekam Daniela auch auf der Leipziger Buchmesse zu spüren. Dort stellte sie ihr Fitnessbuch "Katze goes Muskelkater" vor. Wie Bild berichtet, kamen rund 400 Menschen zu ihrer Signierstunde. Eine Besucherin hatte dabei einen ganz besonderen Plan: Sie wollte sich Danielas Unterschrift im Anschluss dauerhaft auf die Haut tätowieren lassen. Für die TV-Bekanntheit kam dieser Wunsch völlig unerwartet. "Das war Next-Level-Schock", gab sie in ihrer Dokusoap zu. Zunächst legte sie der Frau nahe, sich diesen Schritt noch einmal gut zu überlegen. Doch der langjährige Fan blieb bei seinem Vorhaben. Die Besucherin erklärte, sie habe ungefähr zehn Jahre darauf gewartet, Daniela endlich persönlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit sollte die Begegnung offenbar nicht nur als Foto oder Erinnerung bestehen bleiben. Stattdessen wollte sie die Signatur ihres Idols dauerhaft auf ihrem Körper verewigen und machte damit deutlich, welchen Stellenwert das Treffen für sie hatte.

Die intensive Begegnung mit dem langjährigen Fan ging auch an Daniela nicht spurlos vorbei. Abseits des Trubels auf der Messe wurde die Unternehmerin emotional und brach in Tränen aus. Dabei hatte sie vor ihrem Auftritt noch ganz andere Sorgen gehabt: Sie fürchtete, dass kaum jemand zu ihrer Signierstunde erscheinen könnte. Auch die Lesung, die im Anschluss auf dem Programm stand, kostete sie einiges an Überwindung. Beim Vorlesen kamen bei ihr nämlich unangenehme Erinnerungen an ähnliche Situationen aus ihrer Schulzeit hoch. Am Ende des Tages war die Anspannung jedoch verflogen und die Freude über den gelungenen Auftritt überwog. "Ich bin fix und fertig, aber so glücklich und erleichtert", fasst sie ihren Gefühlszustand in der VOX-Dokusoap "Daniela Katzenberger" zusammen. So endete der Tag für den Realitystar trotz Nervosität, aufgewühlter Gefühle und einer überraschenden Tattoobitte positiv. Auch die große Resonanz bei der Buchmesse zeigte Daniela, wie viele Menschen sie nach ihrer langjährigen Fernsehkarriere weiterhin persönlich treffen wollten.

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Imago Daniela Katzenberger bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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RTL Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit