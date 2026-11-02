Gänsehaut: Bei "Wer stiehlt mir die Show?" wird geheiratet

Mit diesem Spielverlauf hatte im Studio wohl niemand gerechnet: Beim Staffelauftakt von Wer stiehlt mir die Show? auf ProSieben unterbrach Moderator Joko Winterscheidt (47) das vierte Spiel "Kleb wohl!", um Fabian die große Bühne zu überlassen. Dessen Freundin Nicole saß als vermeintlich zufällig ausgewählte Zuschauerin mit Augenbinde und Kopfhörern im Studio, weshalb sie zunächst nichts davon mitbekam, als ihr Partner aus den Publikumsrängen zu ihr geholt wurde. Vor den sichtlich verblüfften prominenten Gästen Carolin Kebekus (46), Moritz Wagner und Jens Knossalla (40) machte Fabian ihr daraufhin einen romantischen Heiratsantrag – und Nicole sagte überglücklich Ja. Goldflitter rieselte herab und rote Herzballons sorgten für die perfekte Stimmung, während bei Carolin, Knossi und der künftigen Braut die Tränen flossen. Joko gratulierte dem frisch verlobten Paar herzlich und legte direkt mit einer riesigen Überraschung nach: "Wir haben alles vorbereitet. Heute wird geheiratet!"

Und das war keineswegs nur ein lockerer Spruch: Noch während des Halbfinalspiels "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen!" fand die Blitztrauung statt. Für die symbolische Zeremonie bekamen Carolin und Knossi eine reichlich ungewöhnliche Aufgabe zugeteilt, denn sie sollten das Paar mithilfe einer humorvollen Traurede vom Teleprompter vermählen, die jedoch voller Lücken steckte. Die Komikerin machte den Anfang, ehe Knossi als spontaner Trauzeuge übernahm. Auch den Moderator ließ dieser emotionale Ausnahmezustand keineswegs kalt: "Es ist super emotional", gab Joko in der Sendung offen zu. Damit waren die Überraschungen für die Braut jedoch noch lange nicht vorbei, denn ohne ihr Wissen war im Hintergrund auch ihre gesamte Familie ins Studio gereist. "Nicole weiß nicht, dass ihre Familie hier ist", verriet Joko dem verblüfften Publikum. So konnte die Braut ihr Jawort im Kreis ihrer Liebsten geben, obwohl sie bis zum letzten Moment absolut nichts von deren Anwesenheit geahnt hatte.

Hinter der romantischen Aktion steckte ein vorangegangener Aufruf von Joko und Klaas Heufer-Umlauf (43), die nach mutigen Paaren gesucht hatten, die sich trauen, in einer ihrer TV-Shows den Bund fürs Leben zu schließen – woraufhin sich Fabian gemeldet hatte. Vor dem großen Antrag litt Joko im Backstagebereich sichtlich mit und gestand dem Bräutigam in spe: "Ich bin mit dir nervös." Nicole versicherte nach ihrer Trauung überglücklich, dass der komplette Plan ein streng gehütetes Geheimnis geblieben war. Entertainer Knossi fühlte sich bei so viel TV-Romantik direkt an den Klassiker "Traumhochzeit" erinnert und rief scherzhaft: "Das ist doch alles nicht echt hier! Linda de Mol!" Sportlich lief der restliche Abend für ihn zwar gut, aber am Ende nicht gut genug: Nach der Blitzhochzeit schaffte es Knossi zwar ins Finale, scheiterte dort trotz drei eingesetzter Jokermünzen jedoch an Joko. Der Moderator verteidigte seinen Titel und behält seine Show damit vorerst fest in der Hand.

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Joyn Joko Winterscheidt moderiert eine Hochzeit bei "Wer stieht mir die Show?" 2026

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Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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Imago Joko Winterscheidt bei der Verleihung des Blauen Panther 2025 in der BMW Welt in München