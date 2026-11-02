Jennifer Lawrence enthüllt den wahren Grund für ihren Pixie

Jennifer Lawrence (36) sorgte 2013 mit einem radikalen Kurzhaarschnitt für Schlagzeilen – nun hat die Schauspielerin verraten, was wirklich dahintersteckte. In einem Video für Allure erzählte sie, dass ihr Haar unter den Dreharbeiten zu Die Tribute von Panem massiv gelitten hatte. Für ihre Rolle als Katniss Everdeen musste die von Natur aus blonde Darstellerin ihre Mähne immer wieder brünett färben. Nach jedem Dreh kehrte Jennifer zunächst wieder zu ihrer natürlichen blonden Haarfarbe zurück. Das ständige Hin und Her hinterließ jedoch deutliche Spuren, sodass sie schließlich eine radikale Entscheidung traf und sich für einen Pixie-Cut entschied. Gleichzeitig erreichte sie damit, was zuvor am Set nicht möglich gewesen war: Für ihre Rolle als Katniss sollte künftig eine Perücke zum Einsatz kommen. Die Verantwortlichen hatten diese Möglichkeit lange ausgeschlossen, da die vielen Action- und Wasserszenen eine solche Lösung erschwerten.

In den Drehpausen widmete sich Jennifer anderen Filmprojekten oder nahm an Veranstaltungen wie den Oscars teil. Bei solchen Gelegenheiten wollte sie wieder mit ihrem gewohnten blonden Look auftreten, weshalb ihre Haare jedes Mal erneut gefärbt wurden. "Wenn die Dreharbeiten beendet waren, färbte ich meine Haare wieder blond, und meine Haare wurden dadurch wirklich stark geschädigt", schilderte sie gegenüber dem Magazin Allure. Die Konsequenz zog sie schließlich selbst: "Am Ende schnitt ich meine ganzen Haare zu einem Pixie ab, damit sie mir eine Perücke aufsetzen mussten." Heute blickt die Oscarpreisträgerin mit einem Augenzwinkern auf diese Entscheidung zurück. "Ich habe diesen Kampf gewonnen, weil sie mir eine Perücke aufsetzen mussten, aber ich habe den Krieg verloren, weil ich diesen Pixie hatte", resümierte sie in dem Interview.

Für ihre bekannte Rolle als Katniss Everdeen trug Jennifer dunkle Haare. Mittlerweile setzt Jennifer jedoch seit mehr als zehn Jahren wieder auf ihre langen blonden Haare. Lust auf Veränderungen hat sie nach wie vor – allerdings gibt es für sie inzwischen auch klare Grenzen. Grundsätzlich verändere sie ihre Frisur nämlich gern, weil ihr sonst schlicht langweilig werde. Eine bestimmte Variante kommt für sie jedoch nicht mehr infrage, wie sie gegenüber Allure deutlich machte: "Ich würde nie wieder einen Pixie tragen. Ich liebe es, meine Frisur zu verändern, ich langweile mich. Aber ein Pixie ist vom Tisch."

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Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Catching Fire" am 18. November 2013 in Los Angeles

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ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026