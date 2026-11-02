Heidis Halloween-Party: Yannik Zamboni berichtet Details

Yannik Zamboni ist dieses Jahr als missglücktes Laborexperiment auf Heidi Klums (53) Halloween-Party in New York erschienen. Wie der Designer jetzt im Gespräch mit Blick erzählte, besuchte er die legendäre Sause gemeinsam mit seinem besten Freund Aaron. Die beiden setzten dabei auf einen aufeinander abgestimmten Twin-Look mit einer verrückten Geschichte: Aaron schlüpfte in die Rolle eines Wissenschaftlers, Yannik verkörperte dessen missratene Kopie. Für den großen Auftritt nahmen sich die Freunde viel Zeit. Rund einen Monat lang tüftelten sie an ihrer Idee. Am Halloweentag selbst stand dann noch einmal ein echter Kraftakt an. Ganze neun Stunden verbrachte der Designer mit dem Styling. Aufwendiges Make-up, auffällige Haare und das passende Kostüm machten die Verwandlung schließlich komplett. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt reihten sich Yannik und Aaron in die Riege der Gäste ein, die für Heidis legendäres Gruselevent keine Mühen scheuten. Für den Designer war die lange Vorbereitung offenbar ein wichtiger Teil des Halloween-Erlebnisses.

Dort erwartete die beiden ein riesiges Spektakel. Yannik zeigte sich begeistert vom aufwendig inszenierten Red Carpet und von den anderen Gästen. Diese hätten bei ihren Kostümen wirklich alles gegeben, berichtete er. Heidis Ehemann Tom Kaulitz (37) und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (37) waren in diesem Jahr allerdings nicht mit von der Partie, wie sie selbst in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" vorab erklärten. Der Grund dafür ist ihre laufende Tokio Hotel-Tour. Der guten Laune habe das aber nicht geschadet, so der Eindruck des Designers. Auch der Gastgeberin selbst habe man nichts angemerkt. Für Heidi fand er gegenüber Blick lobende Worte: "Sie ist und bleibt die unangefochtene Queen of Halloween!" Das Angebot an kostenlosen Drinks nutzte Yannik nach eigener Aussage ausgiebig. Ob es auf der Party auch Essen oder Goodiebags gab, bekam er hingegen gar nicht mit. Stattdessen konzentrierte er sich ganz darauf, zu feiern und Zeit mit Heidi sowie seinen Freunden zu verbringen.

Yannik verbindet mit Heidi längst mehr als nur eine Einladung zu einem prominenten Event. Der Designer ist seit Jahren mit dem Model befreundet und fühlte sich nach eigenen Worten sehr privilegiert, erneut bei ihrer berühmten Halloweenfeier dabei sein zu dürfen. Noch vor dem Hauptevent besuchte er mit Heidi eine persönlichere Preparty zum Jubiläum von Crazy Pizza. Unter den Gästen befanden sich auch das ehemalige Supermodel Karen Mulder und weitere bekannte Persönlichkeiten. Die kleinere Feier gefiel Yannik eigenen Aussagen zufolge fast noch besser als die große Halloween-Party. Der Grund: Dort waren vor allem Heidis engste Freunde versammelt. So hatte er die Gelegenheit, die Gastgeberin aus nächster Nähe zu erleben und tatsächlich Zeit mit ihr zu verbringen.

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Getty Images Aaron Kohler und Yannik Zamboni besuchen Heidi Klums 25. Halloweenparty in New York

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Getty Images Catherine Leclery, Aaron Kohler, Yannik Zamboni und Heidi Klum feiern bei Klums 25. Halloweenparty in New York

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Getty Images Heidi Klum und Yannik Zamboni