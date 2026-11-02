Harry und Meghan sollen weiter von Geldsorgen geplagt sein

Bei Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) läuft es wohl finanziell weiterhin nicht rund. Ende August hatte das Paar Kalifornien den Rücken gekehrt und war mit seinen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in das Vereinigte Königreich zurückgekehrt. Ihr Anwesen in den USA haben die beiden aber behalten. Wie der Examiner berichtet, sollen die Sussexes auch in der alten Heimat mit Geldproblemen zu kämpfen haben. "Sie haben außerdem Geldsorgen, mit denen sie sich befassen müssen", verriet ein Insider dem Portal. Hinzu kommt wohl, dass die erhoffte Annäherung an König Charles III. (77) und den Rest der Königsfamilie bislang auf sich warten lässt. Harry soll deshalb mit Hochdruck nach neuen beruflichen Möglichkeiten suchen und dafür seine Kontakte nutzen. Dabei gehe es ihm nicht nur um eigene Aufträge: Auch für seine Frau wolle der Herzog von Sussex neue Chancen auftun. Offiziell bestätigt sind diese Angaben zu den privaten Finanzen der Sussexes allerdings nicht. Auch das Paar selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob die laufenden Kosten für zwei Wohnsitze oder andere Ausgaben tatsächlich für finanziellen Druck sorgen.

Seit dem Umzug soll der Prinz von einem Termin zum nächsten eilen und sein Netzwerk nach zusätzlichen Einnahmequellen abklappern. Der Schritt nach England sei laut dem Bericht ausdrücklich dafür gedacht gewesen, dass das Paar mehr Geld verdienen kann. Nun müsse Harry beweisen, dass die Rückkehr die richtige Entscheidung war. Seit August war er unter anderem bei den Invictus Spirit Awards zu Gast. Am 21. September besuchte er zudem ohne Meghan die WellChild Awards in London. Die ehemalige Schauspielerin kümmere sich in der Zwischenzeit vor allem um Archie und Lilibet sowie um ihre Lifestylemarke As Ever. Durch diese Arbeitsteilung und Harrys volle Agenda sollen die beiden derzeit mehr Zeit getrennt verbringen, als ihnen lieb ist, wie Examiner berichtet. Gleichzeitig erwarte Meghan angeblich Lösungen im anhaltenden Streit mit den Royals. Harry soll vom kühlen Empfang seiner Familie enttäuscht sein und Prinz William (44) dafür verantwortlich machen, dass die erhoffte Versöhnung bisher ausgeblieben ist.

Dass Harry und Meghan zuletzt häufig getrennte Wege gingen, hatte erneut Spekulationen über eine Trennung angeheizt. Am 9. Oktober verfolgte der Royal etwa allein ein Rugbyspiel in Leicester. Zwei Tage zuvor hatte sich seine Frau mit Malala Yousafzai (29) im Londoner Claridge's zum Nachmittagstee getroffen. Ein Royalinsider wies Gerüchte über ein Eheaus jedoch zurück. Trotz ihrer unterschiedlichen Verpflichtungen traten Harry und Meghan zuletzt außerdem wieder gemeinsam auf. Vor einem offiziellen Termin in Nottingham wurden sie bei einem Mittagessen in einem Pub in den Cotswolds gesehen. Dabei hielten die beiden Händchen.

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