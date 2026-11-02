Würden Emil Kusmirek und sein Partner Felix ins Reality-TV?

Ziehen Emil Kusmirek (36) und sein Freund Felix bald gemeinsam in eine TV-Show ein? Ganz ausgeschlossen ist das jedenfalls nicht: Der Realitystar und sein neuer Partner können sich grundsätzlich vorstellen, zusammen an einem Reality-TV-Format teilzunehmen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die Promiflash vorliegt. Bedingungslos würden die beiden allerdings nicht zusagen. Die Sendung müsste wirklich zu ihnen als Paar passen. Außerdem wollen sie sich vorher gründlich mit dem Konzept und den möglichen Konsequenzen beschäftigen. Felix gefällt die Idee trotzdem schon ziemlich gut. Auf die Frage, ob er mit Emil in ein TV-Format einziehen würde, erklärt er: "Wenn das Format wirklich zu uns passt: ja. Natürlich müsste man vorher genau überlegen, worauf man sich einlässt. Aber ich glaube, mit Emil könnte so ein Abenteuer ziemlich unterhaltsam werden." Ein klares Nein klingt jedenfalls anders.

Auch Emil kann sich inzwischen eher vorstellen, zusammen mit Felix in einer Realityshow aufzutreten. Seinem Partner schreibt er dabei eine wichtige Rolle zu: "Felix bringt eine Seite aus mir heraus, die viele wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Ich glaube tatsächlich, dass ich bei einigen Formaten allein weiterhin Nein sagen würde. Als Paar sieht die Sache inzwischen anders aus." Um jeden Preis ins Fernsehen wollen die beiden nämlich nicht. "Definitiv. Wir würden nicht alles machen, nur um im Fernsehen zu sein. Das Format muss zu uns passen und wir müssen uns darin auch wiedererkennen", stellt Emil klar. Ein Vorbild hat er dabei auch schon im Kopf: "Ich finde zum Beispiel Julian F. M. Stoeckel großartig. Für mich ist er in erster Linie ein Entertainer und keine Skandalfigur. Er kann unterhalten, ohne permanent Streit produzieren zu müssen." Dauerzoff vor laufender Kamera steht bei den beiden also eher nicht auf der Wunschliste.

Viel Zeit als offizielles Paar haben Emil und Felix noch nicht hinter sich. Erst vor Kurzem machten sie ihre Beziehung öffentlich. Bei der Royal Wiesn in Köln zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsam als Paar vor den Fotografen. Schon bei diesem Auftritt wirkten die beiden vertraut und sichtlich glücklich miteinander. Kurz darauf ließ Emil auch seine Follower an seinem Liebesglück teilhaben. Auf Instagram veröffentlichte Emil das erste gemeinsame Foto der beiden. Nach ihrem Paar-Debüt könnte ein gemeinsamer Fernsehauftritt somit ein weiterer öffentlicher Schritt sein. Konkrete Pläne für eine bestimmte Sendung nannten Emil und Felix bislang jedoch nicht. Statt vorschnell zuzusagen, wollen sie das Konzept genau prüfen und sicherstellen, dass sie sich darin als Paar wiederfinden.

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Management Emil Kusmariek Felix Lessmeister und Emil Kusmirek

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Management Emil Kusmariek Emil Kusmirek mit seinem Freund Felix Lessmeister

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Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek (rechts) mit seinem Freund Felix Lessmeister