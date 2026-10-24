Blauer Panther 2026: Joko und Klaas räumen mit Quizshow ab

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (43) haben erneut Grund zum Feiern! Bei der Verleihung des Blauen Panthers 2026 wurde ihre Sendung "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" als beliebteste Familienshow ausgezeichnet. Den Publikumspreis nahmen die beiden Moderatoren am Mittwochabend persönlich in München entgegen, wo der Medienpreis bereits zum fünften Mal verliehen wurde. Doch selbst bei einem solchen Erfolg konnten sich die langjährigen TV-Partner einen kleinen Schlagabtausch nicht verkneifen. Statt sich einfach gemeinsam über die Auszeichnung zu freuen, beschwerte sich Joko scherzhaft über die fehlende Zuneigung seines Kollegen. "Dass du mich noch nicht mal umarmen kannst, wenn wir einen Preis gewinnen!", stichelte er auf der Bühne gegen Klaas. Beim Publikum kam die gewohnt neckische Auseinandersetzung der beiden bestens an und sorgte für Gelächter im Saal, berichtet Joyn.

Auch zahlreiche andere Stars durften sich bei der Gala über eine Auszeichnung freuen. Annette Frier (52) und Autorin Sonja Schönemann erhielten für die SAT.1-Serie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" den Preis für die besondere kreative Gesamtleistung. Als beste Schauspielerin wurde Derya Akyol für "Euphorie" geehrt, während Johannes Hegemann mit seiner Darstellung von Oliver Knöbel alias Olivia Jones (56) im ZDF-Film "Olivia" überzeugte. Bei der Wahl zur beliebtesten Social-Media-Persönlichkeit setzte sich Influencer Marcant gegen Sophie Breuer und Denise Marko durch. Verkündet wurde sein Sieg von "tagesschau"-Legende Susanne Daubner (65). Einen besonderen Moment erlebte außerdem Johannes B. Kerner (61), der von Markus Söder (59) den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten überreicht bekam. Weitere Auszeichnungen gingen an die Netflix-Serie "Unfamiliar", die Unterhaltungsshow "The Summit – Der steile Weg zur Million" sowie an Arndt Stüwe für das Drehbuch von "Hundertdreizehn".

Während Joko und Klaas mit ihrem typischen Humor für Unterhaltung sorgten, schlugen andere Preisträger auf der Bühne deutlich emotionalere Töne an. Annette Frier nutzte ihre Dankesrede, um besonders die Frauen hinter ihrer ausgezeichneten Serie zu würdigen. "Endlich wurde mal eine Frauenserie ausgezeichnet! Aber wir haben ja auch tolle Männer in unserer Serie! Und jetzt müssen wir uns bei allen Frauen bedanken", erklärte die Schauspielerin, bevor sie die beteiligten Kolleginnen einzeln aufzählte. Für Derya Akyol war die Auszeichnung hingegen eine ganz besondere Premiere. "Ich bin voll aufgeregt gerade! Das ist mein erster Preis, ich bin so, so dankbar", freute sich die Nachwuchsschauspielerin sichtlich gerührt. Auch Markus Söder fand bei seiner Laudatio auf Johannes B. Kerner persönliche Worte. Besonders beeindrucke ihn, dass der Moderator seinen Gästen stets "eine solche Wertschätzung entgegenbringe", wie er es nur selten erlebt habe.

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Imago Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim Blauer Panther - TV & Streaming Award 2026

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Imago Caroline Frier und Annette Frier beim Blauer Panther - TV & Streaming Award 2026 in München

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Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"