Trauer um Beatles-Wegbereiter: Horst Fascher ist verstorben

Große Trauer um Horst Fascher. Der Mitbegründer und einstige Geschäftsführer des legendären Hamburger Star-Clubs ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sein Bruder Uwe Fascher bestätigte die Nachricht gegenüber Bild. "Er ist am 31. Oktober friedlich im Heim eingeschlafen", erklärte er. Dabei erinnerte Uwe auch an die besondere Verbindung, die Horst zeitlebens zu den Beatles hatte: "Paul McCartney war immer sein Liebling, er hat bis zuletzt immer von dieser Zeit geschwärmt." Horst gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Band aus Liverpool. Im Jahr 1962 holte er Paul, John Lennon (†40), George Harrison (†58) und Ringo Starr (86), die damals kaum jemand kannte, in den Star-Club auf der Großen Freiheit. Mit diesem Schritt legte er einen wichtigen Grundstein für den späteren Welterfolg der Gruppe. Die Zeit mit den Beatles auf dem Kiez blieb für ihn bis zu seinem Lebensende ein ganz besonderes Kapitel.

Den Vertrag mit Beatles-Manager Brian Epstein machte Horst früh, schon im Januar 1962. Vom 13. April bis zum 31. Mai standen die Musiker daraufhin im frisch eröffneten Club auf der Bühne. Als Gage erhielt jedes Bandmitglied 500 Mark pro Woche. Der Clubmacher war anfangs jedoch alles andere als begeistert von der Band. Als die Beatles 1960 noch mit Pete Best und Stuart Sutcliffe auf dem Hamburger Kiez auftraten, fiel sein Urteil vernichtend aus. "Die schrammeln mir zu viel. Die kannst du vergessen", habe er gewettert. Doch im Star-Club spielten sich die Musiker Nacht für Nacht nach vorn. John Lennon betonte später, wie entscheidend diese Phase für die Gruppe war: "Hamburg war es, das den Ausschlag gab. Dort haben wir uns wirklich entwickelt."

Aus der geschäftlichen Beziehung wurde mit der Zeit allerdings weit mehr: Zwischen den vier Musikern und "Horstie", wie sie ihn liebevoll nannten, entstand eine enge Freundschaft. Gemeinsam zogen sie durch die Hamburger Nächte. Als die Beatles am 26. Juni 1966 als gefeierte Weltstars nach Hamburg zurückkehrten, konnte Horst jedoch nicht dabei sein. Er saß zu diesem Zeitpunkt in Haft. Vergessen hatten ihn seine Freunde aus Liverpool aber offenbar nicht. Der Hamburger Überlieferung zufolge richtete John damals von der Bühne aus einige Worte an den abwesenden Weggefährten und widmete ihm den Song "If I Needed Someone". "Der nächste Song ist speziell für unseren alten Hamburger Freund Horst Fascher, der heute leider nicht hier sein kann...", soll der Musiker dem Publikum gesagt haben.

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Imago Horst Fascher erzählt beim 50. Jubiläum des Star-Clubs im Beatles Museum Hamburg von seiner Zeit mit den Beatles

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Getty Images Die Beatles im Dezember 1963

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