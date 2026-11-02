Julia Roberts gibt Einblicke in ihr Familienleben mit Danny

Julia Roberts (59) feierte am 28. Oktober 2026 ihren 59. Geburtstag und kann dabei auch auf ein bodenständiges Familienleben mit ihrem Ehemann Danny Moder (57) und den drei gemeinsamen Kindern zurückblicken. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu "The Mexican" kennen. Am 4. Juli 2002 gaben sie sich auf ihrer Ranch nahe Taos im US-Bundesstaat New Mexico das Jawort. Zwei Jahre nach der Hochzeit kamen die Zwillinge Hazel (21) und Phinnaeus zur Welt, 2007 folgte Henry. Obwohl die Kinder des Paares mit berühmten Eltern aufwuchsen, sollten sie möglichst normale Erfahrungen sammeln. In ihrem Zuhause in Malibu setzten Julia und Danny deshalb auf feste Strukturen und klare Aufgaben.

Dazu gehörte etwa, dass der Nachwuchs die eigenen Betten machte, Wäsche wusch und lernte, selbst eine Mahlzeit zuzubereiten. Einen besonders hohen Stellenwert hatten zudem gemeinsame Mahlzeiten. Julia frühstückte nach eigener Aussage gewöhnlich mit ihren Kindern und saß auch abends mit ihnen am Tisch. "Das ist wirklich bedeutsam, und in dieser Zeit haben wir einige unglaubliche Gespräche geführt. Normalerweise frühstücke ich jeden Tag mit meinen Kindern und esse mit ihnen zu Abend. Ich denke, das setzt wirklich wichtige Eckpunkte – man beginnt Dinge gemeinsam, verarbeitet sie gewissermaßen und lässt den Tag gemeinsam ausklingen", erklärte sie gegenüber InStyle. Glamourös ging es in Julias Alltag allerdings nicht immer zu: Nach dem Frühstück und dem anschließenden Aufräumen wartete mitunter schon die Vorbereitung für das Mittag- und Abendessen. Manchmal habe sie diese Abläufe als kreativ und unterhaltsam empfunden, an anderen Tagen eher als lästige Pflicht. Weil ihre Karriere und die damit verbundene Bekanntheit zu Hause kaum eine Rolle spielten, bemerkten Hazel, Phinnaeus und Henry lange Zeit offenbar nicht einmal richtig, dass ihre Mutter überhaupt einem Beruf nachging.

Nach der Geburt der Zwillinge verbrachte die Schauspielerin viel Zeit zu Hause und stellte ihre Karriere zunächst hinten an. Bei der Erziehung seien sie und Danny auf einer Linie gewesen. Privilegien und besondere Möglichkeiten gehörten zwar zum Leben der Familie, sollten grundlegende Alltagsfähigkeiten und persönliche Erfahrungen aber nicht ersetzen. Ihre Kinder bezeichnete Julia gegenüber InStyle als sichtbares Ergebnis der engen Verbindung zu ihrem Mann: "Wir haben diese drei Menschen, die einfach ein vollständiges Spiegelbild der Zuneigung sind, die wir füreinander empfinden." Auch nach vielen gemeinsamen Jahren schwärmte die Oscarpreisträgerin von Danny. "Er ist wirklich bis heute, bis zu dieser Minute, einfach mein Lieblingsmensch ... Wir haben in dieser Hinsicht so viel Glück, wir mögen einander einfach wirklich, wirklich gern", sagte sie in "The Goop Podcast".

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Getty Images Danny Moder und Julia Roberts, Oktober 2013

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Instagram / juliaroberts Die Zwillinge von Schauspielerin Julia Roberts als Kleinkinder

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Imago Hazel Moder mit ihrem Vater Danny Moder, 2021

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022