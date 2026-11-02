Harry Styles rockt als Riesenratte die Bühne in New York

Harry Styles (32) hat seine Residency im Madison Square Garden mit einem tierischen Auftritt beendet. Am Samstagabend stand der Musiker für die letzte seiner insgesamt 30 Shows in New York auf der Bühne. Für die zweite "Harryween"-Nacht und das große Finale verwandelte sich Harry kurzerhand in eine überdimensionale New Yorker Ratte. Sein flauschiger Ganzkörperanzug war mit großen Rattenohren, rosafarbenen Füßen und einem langen Schwanz ausgestattet. Eine breite Sonnenbrille rundete den skurrilen Halloween-Look ab. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Von dem sperrigen Kostüm ließ sich der Musiker jedoch nicht einschränken: Er griff trotzdem zur Gitarre und rockte die Bühne.

Seine Partnerin Zoë führte das New-York-Motto im Publikum fort. Sie erschien als Take-away-Tüte und trug dafür ein kurzes weißes Kleid in Plastiktütenoptik. Damit bildeten ihre beiden Verkleidungen ein abgestimmtes Paarkostüm, das zwei typische Bilder aus der Metropole aufgriff. Die Schauspielerin verfolgte das Konzert gut gelaunt von den Rängen aus. Dort begrüßte sie die Besucher, lachte über die Reaktionen auf das gemeinsame Kostüm und tanzte mit einem Getränk in der Hand zur Musik ihres Liebsten.

Schon am Freitag hatte Zoë die erste "Harryween"-Show besucht. Damals saß sie gemeinsam mit Riley Keough (37) im Publikum und hatte sich als Teufel verkleidet. Harry zeigte zum Auftakt des Halloween-Wochenendes gleich zwei weitere Looks: Er trat in einem hautengen weißen Elvis-Presley-Jumpsuit auf und stellte außerdem sein bekanntes Castingoutfit aus The X Factor nach.

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Imago Harry Styles, Sänger

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Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester