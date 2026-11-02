Giovanni und Jana Ina lachen heute über Trennungsgerüchte

Giovanni Zarrella (48) und seine Frau Jana Ina Zarrella (49) haben über die Jahre schon so einige erfundene Geschichten über ihre Ehe gelesen. Mal war von einer Trennung die Rede, mal von Auswanderungsplänen oder sogar einem Burn-out. Im WDR-Talk "Kölner Treff" verriet der Sänger nun, warum ihn solche Gerüchte früher besonders belasteten. "Das Einzige, was mich daran gestört hat, war, als die Kinder kleiner waren: Wenn die am Kiosk stehen und da steht dann so was. Und dann sagen irgendwelche Freunde: Hey, guck mal, was ist denn bei deinen Eltern los?", erklärte er.

Mittlerweile gehen Giovanni und Jana Ina ganz anders mit den Meldungen um. Heute können sie über die Gerüchte lachen und parodieren die vermeintlichen Enthüllungen sogar gemeinsam auf Instagram. Ihr Nachwuchs ist inzwischen alt genug, um unwahre Schlagzeilen richtig einzuordnen. Deshalb können Giovanni und Jana Ina heute wesentlich entspannter mit Spekulationen über ihre Ehe umgehen.

Dass ihre Ehe auch schwierige Zeiten übersteht, haben Giovanni und Jana Ina bereits bewiesen. Nach dem Ende von Bro'Sis im Jahr 2006 geriet der Sänger in eine persönliche und berufliche Krise, wie er im Podcast "Hotel Matze" offenbarte. Aus Scham über seine Arbeitslosigkeit verschwieg er seiner Frau zunächst seine Situation und gab vor, weiterhin beruflich beschäftigt zu sein. Morgens begleitete er Jana Ina zur Arbeit, kehrte anschließend jedoch heimlich in die gemeinsame Wohnung zurück. Dieses Versteckspiel hielt allerdings nicht lange an. Schließlich fasste sich Giovanni ein Herz und erzählte der Moderatorin, wie es tatsächlich um ihn stand.

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Persönlichkeiten

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

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ActionPress Bro'Sis bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2001