"Einfach enttäuscht": Vanessa Brahimi bricht in Tränen aus

Vanessa Brahimi ist am Boden zerstört. In mehreren Instagram-Storys meldete sich die Realitybekanntheit nun unter Tränen aus einem Hotelzimmer in Trier bei ihrer Community. Dort sei sie ganz allein und versuche, einen erneuten schweren Vertrauensbruch zu verarbeiten. Nach eigenen Worten zitterte sie am ganzen Körper und konnte kaum fassen, was passiert war. Sie fühle sich wie in einem Albtraum und wolle einfach nur noch aufwachen, schilderte die Influencerin ihren Followern. Besonders schmerzhaft sei für sie gewesen, dass sie dieser Person bereits in der Vergangenheit Verletzungen verziehen hatte. Nun habe sie feststellen müssen, dass ihre Gutmütigkeit erneut ausgenutzt worden sei. Wer genau sie so tief enttäuscht hat, verriet Vanessa allerdings nicht.

Nach einer durchweinten Nacht und mit kaum Schlaf meldete sich Vanessa am nächsten Morgen dann erneut aus dem Hotelbett bei ihren Followern. "Ich gebe mir ganz bestimmt nicht die Schuld dafür, dass ich einem Menschen eine Chance gegeben habe, dass ich vertraut habe und dass ich gute Intentionen und Absichten hatte." Sie könne nicht verstehen, wie jemand trotz zahlreicher Chancen immer wieder neue Verletzungen verursachen könne. Als Beispiel für das aus ihrer Sicht "bodenlose" Verhalten präsentierte sie daraufhin einen großen Blumenstrauß, den sie vor dem Eklat geschenkt bekommen hatte, und ließ ihn demonstrativ auf den Boden fallen.

Passend dazu sorgt Vanessa auch bei Der Promihof für Gesprächsstoff. Dort gerät sie gemeinsam mit Julia Römmelt (32) in ein Liebeschaos um Realitystar Kevin Njie (30). Während Kevin sich zunächst Julia annähert, küsst er wenig später Vanessa im Pool und verbringt die Nacht mit ihr. Sein widersprüchliches Verhalten sorgt bei beiden Frauen für Wirbel. Ob Kevin möglicherweise auch etwas mit Vanessas aktuellem Gefühlsausbruch zu tun hat, ist bislang allerdings unklar. Es bleibt also abzuwarten, ob Vanessa in den kommenden Tagen weitere Einblicke gibt und verrät, wer genau hinter ihrer Enttäuschung steckt.

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Vanessa Brahimi, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Vanessa Brahimi und Kevin Njie schieben Betten bei "Der Promihof" zusammen