Halloween 2026: So schaurig verkleideten sich die Stars

Halloween 2026 wurde für die Stars in den USA zu einem echten Kostümspektakel! Am Samstag, dem 31. Oktober, präsentierten zahlreiche Promis ihre aufwendigen Verkleidungen, wie Just Jared berichtet. Während einige auf dem Weg zu einer der vielen Partys waren, zogen andere ganz traditionell los, um Süßigkeiten zu sammeln. Besonders ins Auge fiel, dass gleich zwei Ehepaare auf denselben Film als Kostümvorlage setzten. Schauspieler Dylan Sprouse (34) und seine Frau Barbara Palvin (33) entschieden sich für Figuren aus dem Animationsfilm "Nightmare Before Christmas". Dylan verkörperte Jack Skellington, während sich das Model in den Bösewicht Oogie Boogie verwandelte. Auch Vanessa Hudgens (37) und ihr Ehemann Cole Tucker (30) griffen das Gruselthema auf. Die Schauspielerin schlüpfte in die Rolle der Flickenpuppe Sally, Cole zeigte sich ebenfalls als Oogie Boogie.

Besonders düster wurde es bei Snoop Dogg (55). Der Rapper entschied sich für die Verkleidung eines furchteinflößenden Horrorclowns aus dem Slasherfilm "Terrifier". Andere Stars griffen zu tierischen Kostümen: Paris Hilton (45) zeigte sich als Schmetterling, Camila Cabello (29) als Biene und Winnie Harlow (32) als Reh. Ava Max (32) wählte ein Löwenkostüm, während Laura Harrier als Fee auftrat. Harry Jowsey (29) verwandelte sich derweil in Troy Bolton aus High School Musical.

Für einen besonders gruseligen Auftritt sorgte außerdem Heidi Klum (53). Das Model feierte das 25. Jubiläum seiner legendären Halloweenparty in New York City als überdimensionale abgetrennte Hand. Als Vorlage diente dabei ihre eigene Hand: Sowohl ihr Verlobungsring als auch ihr Ehering und sogar das kleine Tattoo an ihrem Finger wurden detailgetreu nachgebildet. Rote Fingernägel und ein blutig gestaltetes Handgelenk machten das Kostüm komplett. Heidis Gesicht befand sich mitten in der Handfläche und war ebenfalls mit blutigem Make-up in Szene gesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse besuchen die Sprouse House Halloween Party 2026 in North Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg besucht die Sprouse House Halloween-Party in North Hollywood

Anzeige Anzeige

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow an Halloween 2026

Getty Images Ava Max besucht die Sprouse House Halloween Party am 31. Oktober 2026 in North Hollywood

Getty Images Harry Jowsey besucht die Sprouse House Halloween Party 2026 in North Hollywood

Getty Images Heidi Klum trägt bei ihrer 25. Halloweenparty in New York ein Kostüm in Form einer abgetrennten Hand, Oktober 2026