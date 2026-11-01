"Scheiß drauf": Ice-T kontert Kritik an seiner Erziehung

Ice-T (68) hat für Kritiker seines Erziehungsstils offenbar wenig übrig. Der Rapper und Schauspieler besuchte gemeinsam mit seiner Frau Coco Austin (47) Heidi Klums (53) jährliche Halloween-Party, die im Cathédrale in New York City stattfand. Dort wurde er von E! News auf Internetnutzer angesprochen, die sich in die Kindererziehung von Prominenten einmischen. Auch die Art, wie er und Coco ihre zehnjährige Tochter Chanel großziehen, wird im Netz immer wieder kritisiert. Die Reaktion des Musikers fiel denkbar knapp aus. Mit gerade einmal zwei Worten machte er klar, was er von den Kommentaren hält: "Scheiß drauf." Statt sich mit den negativen Stimmen zu beschäftigen, stellen die beiden lieber ihre Tochter in den Mittelpunkt. Auch bei der von Apothic und Butterfinger präsentierten Halloween-Veranstaltung trat das Ehepaar als eingespieltes Team auf. Ice-T und das Model erschienen in aufeinander abgestimmten Kostümen und verwandelten sich für den Abend in ein Einbrecherduo. Damit setzten sie bei dem prominenten Gruselevent auch optisch auf Zusammenhalt.

Für die Familie steht derweil schon das nächste Highlight vor der Tür. Im November erreicht Chanel einen besonderen Meilenstein, denn sie wird elf Jahre alt. Wie ihre Mutter verriet, wünscht sich die Kleine zu ihrem Ehrentag eine Feier unter dem Motto 11:11. Hinter der Zahlenspielerei steckt ein ganz konkreter Gedanke. Coco erklärte, dass ihre Tochter nicht nur ihren elften Geburtstag feiert, sondern auch im elften Monat des Jahres zur Welt gekommen ist. Erst im September durfte Chanel ihr Können vor Publikum unter Beweis stellen. Im Rahmen der New York Fashion Week stand sie bei der Modenschau "Rookie Kids Runway on Broadway" auf der Bühne. Bei der Modenschau präsentierte Chanel vor Publikum ihr tänzerisches Talent. Während ihre Eltern bei der Halloween-Party gemeinsam im Rampenlicht standen, hatte sie damit wenige Wochen zuvor selbst einen besonderen Moment auf der Bühne erlebt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ice-T und Coco mit Gegenwind konfrontiert werden. Schon häufiger mussten sich die beiden in der Öffentlichkeit Kritik an ihren Erziehungsentscheidungen stellen. Besonders persönlich wurde es, als Coco über die lange Stillzeit ihrer Tochter sprach. Die Schauspielerin hatte offen erzählt, dass sie Chanel bis zu deren sechstem Lebensjahr gestillt hatte. Dabei ging es dem Model nach eigenen Angaben nicht in erster Linie um die Ernährung ihres Kindes. Viel wichtiger war ihr die enge emotionale Bindung, die sie auf diese Weise zu ihrer Tochter aufbauen konnte. Wann Schluss sein sollte, legte Coco auch nicht selbst fest. Stattdessen überließ sie Chanel die Entscheidung, wann sie mit dem Stillen aufhören wollte. Ice-Ts aktuelle Zweiwortansage reiht sich in den bisherigen Umgang der Eltern mit Kommentaren zu ihrem Familienleben ein: Auf die Ansichten von Kritikern im Netz will der Musiker offenbar weiterhin keinen Wert legen.

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Getty Images Ice-T und Coco Austin posieren in ihren Kostümen bei Heidi Klums 25. Halloweenparty in New York

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Getty Images Coco Austin, Chanel Nicole Marrow und Ice-T auf dem roten Teppich

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coco Coco Austin mit Tochter Chanel