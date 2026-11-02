Elton John soll bei Videodreh betrunken blankgezogen haben

Elton John (79) soll beim Dreh seines Musikvideos zu "I'm Still Standing" völlig aus dem Takt geraten sein. Der Clip zu dem späteren Hit entstand 1983 im französischen Cannes, wo sich damals offenbar auch die Musiker von Duran Duran aufhielten. Wie der britische Moderator Nicky Horne gegenüber Mirror berichtet, machten sich die Bandmitglieder vor Beginn der Aufnahmen einen Spaß daraus, dem Sänger reichlich Alkohol anzubieten. Demnach reichten sie Elton einen Martini nach dem anderen. Als Elton schließlich am Drehort eintraf, war er bereits völlig betrunken. Was dann folgte, sorgte für eine denkwürdige Szene: Der Sänger zog kurzerhand sämtliche Kleidungsstücke aus und forderte den Regisseur auf, sofort mit den Aufnahmen zu beginnen. Dieser ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und entschied sich stattdessen, Elton einfach zu ignorieren, anstatt auf dessen ungewöhnlichen Auftritt einzugehen.

Nicky erzählt die kuriose Geschichte anlässlich seiner neuen Rewind-TV-Sendung "The Nicky Horne Jukebox". Darin will der Moderator unbekannte Hintergründe zu berühmten Musikvideos beleuchten. Über die turbulente Entstehung des farbenfrohen Clips sagte er gegenüber der Zeitung Mirror: "Es wurde in Cannes gedreht. Es ist ein großartiges Video, aber seine Entstehung war nicht ganz einfach, weil Duran Duran in der Nähe wohnten und es lustig fanden, Elton vor dem Dreh betrunken zu machen." Die Musiker sollen Elton John immer wieder Drinks angeboten haben, bis er schließlich völlig betrunken am Set erschienen sei. Dort habe der Sänger kurzerhand seine gesamte Kleidung abgelegt und den Regisseur aufgefordert, mit den Dreharbeiten zu beginnen. "Der Regisseur hielt es für das Beste, ihn zu ignorieren", fügte der Radiostar hinzu. Für die Choreografie des Musikvideos war Arlene Phillips verantwortlich. Wie sie auf den Vorfall reagiert hat, kann Nicky nicht mehr sagen.

Der 76-jährige Nicky blickt auf eine jahrzehntelange Radiokarriere zurück, während der er unter anderem für Radio 1, Radio 2 und Capital Radio arbeitete. Dabei traf er zahlreiche Größen der Musikbranche. Eine Begegnung mit John Lennon (†40) ist Nicky besonders in Erinnerung geblieben. 1975 empfing der Beatles-Musiker den damals noch aufgeregten Moderator in seiner Wohnung im New Yorker Dakota Building und bewirtete ihn mit selbst gebackenen Keksen. Wie Nicky erzählte, tat Lennon alles, um seinem Gast die Nervosität zu nehmen. Im Laufe der Zeit entstand auch zu David Bowie (†69) eine persönliche Freundschaft. Ein vereinbartes Interview mit David war zunächst geplatzt, was Nicky beruflichen Ärger eingebracht habe. In der Nacht habe der Sänger ihn jedoch angerufen, sich entschuldigt und ein exklusives Gespräch bei seinem nächsten Aufenthalt in London versprochen. Dieses Versprechen hielt David laut dem Moderator auch ein. Weitere Anekdoten aus seiner langen Laufbahn präsentiert Nicky ab dem 2. November 2026 in "The Nicky Horne Jukebox" auf Rewind TV.

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Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

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Instagram / eltonjohn Elton Johns alkoholfreier Schaumwein, Juli 2026

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Getty Images David Bowie in New York City 2003