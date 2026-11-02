Mit Stretchlimo: Bert Wollersheims wilde Halloweensause

Bert Wollersheim (75) hat es an Halloween richtig krachen lassen. Zusammen mit mehreren kostümierten Begleitern rollte der Realitystar in der Nacht zum 1. November in einer extravaganten Stretchlimousine durch die Nacht und ließ seine Fans auf Instagram live an dem Spektakel teilhaben. Auf dem Weg zum Flashclub in Sankt Wendel feierte die bunte Truppe ausgelassen in der Limo. Mit dabei: pompöse Perücken, Grusel-Make-up und reichlich Schampus. Der 75-Jährige präsentierte sich dabei gewohnt schrill im edlen Gehrock, mit weißem Rüschenhemd, dunkler Sonnenbrille, etlichen Ketten sowie Kunstblut an Hals und Gesicht.

Direkt nach der wilden Spritztour in der Stretchlimousine ging die Partynacht im Club zwischen unzähligen Horrorfiguren, gruseligen Schaufensterpuppen und maskierten Gestalten nahtlos weiter. Auf seinen Social-Media-Aufnahmen zeigte sich der Unternehmer bestens gelaunt und posierte schmusend mit verschiedensten feierlustigen Skeletten, Horrorpuppen und sogar Weihnachtsmännern. Für seinen eigenen Look hatte Bert, der bereits mehrfach verheiratet war, seine blonden Haare hochgestylt, während die obligatorische Sonnenbrille natürlich auch in der düsteren Partylocation nicht fehlen durfte.

Vor seiner Fernsehkarriere erlernte der 1951 in Bonn geborene Bert den Friseurberuf im elterlichen Salon und zog 1969 nach Düsseldorf. Dort stieg er ab den 1970er-Jahren rasch zu einer der bekanntesten und schillerndsten Figuren des lokalen Rotlichtmilieus auf, indem er mehrere Etablissements und Bordelle eröffnete. Deutschlandweite Prominenz erlangte er schließlich ab 2011 als TV-Gesicht, insbesondere durch die RTL-Zwei-Dokusoap "Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie!" an der Seite seiner damaligen Ehefrau Sophia Vegas (39) sowie durch spätere Formate wie Das Sommerhaus der Stars.

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witchofsaarland_cosplay Bert Wollersheim feiert Halloween 2026 im Saarland

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Imago Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim im Juli 2025 in Hamburg

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Getty Images Bert Wollersheim und Sophia Vegas beim Promiboxen 2012

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