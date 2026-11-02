Kourtney und Travis feiern Halloween als "Scarface"-Paar

Kourtney Kardashian (47) und Travis Barker (50) haben sich zu Halloween in ein bekanntes Filmpaar verwandelt. Auf Instagram präsentieren der Realitystar und der Blink-182-Schlagzeuger ihr aufwendiges Partnerkostüm, das vom Gangsterfilm "Scarface" aus dem Jahr 1983 inspiriert ist. Kourtney übernimmt dabei die Rolle von Elvira Hancock. Dafür trägt sie eine platinblonde Perücke mit geradem Pony, ein blaues Seidenkleid und einen weißen Pelzmantel. Travis schlüpft derweil in die Rolle des Gangsters Tony Montana. Der Musiker setzt auf eine kurze schwarze Perücke, einen hellgrauen Anzug und ein Hemd mit offenem Kragen. Eine künstliche Narbe über seiner Augenbraue macht die Verwandlung komplett. Für das Fotoshooting rund um ihr gemeinsames Anwesen in Calabasas wählte das Paar die passende Kulisse: ein blassgelbes Vintage-Cabrio. Der Innenraum des Wagens ist mit Stoff in Tierfell-Optik ausgekleidet, wie Daily Mail berichtet.

Auch bei den Details lassen die beiden nichts aus. Travis rundet seinen Look mit einer großen Pilotenbrille ab. In einem Loungebereich posieren die Eheleute außerdem mit Zigarette und Zigarre. Kourtney schmiegt sich auf mehreren Bildern eng an ihren Mann und präsentiert dabei ganz nebenbei ihren großen Diamantring. Optisch orientiert sich das Paar an Michelle Pfeiffer (68) und Al Pacino (86), die im Kultfilm Elvira Hancock und Tony Montana verkörpern. In dem Streifen steigt Tony als kubanischer Einwanderer in Miami zum mächtigen Drogenboss auf, während Elvira später seine Frau wird. Für ihren Instagram-Beitrag greift die Unternehmerin auch einen bekannten Satz aus dem Film auf. Unter die Fotos schreibt sie: "Die Augen, Chico. Sie lügen nie." Damit zitiert Kourtney eine der bekanntesten Zeilen, die Al Pacino als Tony Montana in dem Film sagt.

Kourtney und Travis sind seit dem Frühjahr 2022 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn namens Rocky. Außerdem brachten beide Kinder aus früheren Beziehungen mit in ihre Patchworkfamilie. Aufwendige Paarkostüme gehören bei den beiden mittlerweile zur Halloween-Tradition: Im vergangenen Jahr verkleideten sie sich als Jack Skellington und Sally aus "Nightmare Before Christmas". Das diesjährige Shooting findet kurz nach einer Operation des Schlagzeugers statt. Nach einem Konzert hatte Travis Taubheitsgefühle in seinem Arm, seiner Hand und seinen Fingern bemerkt. Daraufhin ließ er eine sogenannte Kubitaltunnel-Entlastung vornehmen, bei der ein Nerv am Arm entlastet wird.

Anzeige Anzeige

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Imago Michelle Pfeiffer und Al Pacino in einer Szene aus "Scarface"

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker im Krankenhaus, Oktober 2026