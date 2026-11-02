König Charles gewährt Einblick in seinen luxuriösen Flieger

König Charles III. (77) ist derzeit auf großer Reise und lässt seine Fans dabei hinter die Kulissen blicken. Während seiner neuntägigen Tour durch die Karibik zeigt der Monarch sein luxuriöses Regierungsflugzeug. Auf Instagram teilte der Palast ein Foto von Charles an Bord der Maschine, die den Namen Vespina trägt. Dabei handelt es sich um einen umgebauten VIP-Voyager der Royal Air Force. In einem weißen Hemd und mit Krawatte sitzt der König in einem weichen, dunkelgrauen Sessel und liest seine Unterlagen. Auf den Bildern sind noch weitere Details der Kabine zu sehen: Neben den bequemen Sitzen gibt es Vorhänge als Sichtschutz und ein Kissen mit Schottenkaro. Das Kissen erinnert an die enge Verbindung des Royals zu Schottland. Der Regierungsjet brachte den König zunächst nach Nassau auf den Bahamas, wo die ersten offiziellen Termine seiner Reise stattfanden. Danach führt das umfangreiche Programm Charles weiter nach Guyana sowie nach Antigua und Barbuda.

So viel Komfort hat allerdings seinen Preis, und der fällt überraschend hoch aus. Früheren Berichten zufolge kostet der Betrieb des Jets bis zu 2.400 Euro pro Flugstunde. Für den etwa neunstündigen Flug auf die Bahamas kommen so rechnerisch rund 21.500 Euro zusammen. Dafür bietet die geräumige Maschine einiges: An Bord gibt es 58 Sitze in der Business Class. Dazu kommen 100 Economy-Class-Sitze für die mitreisenden Mitarbeiter des Königshauses. Allein den Royals vorbehalten ist Vespina jedoch nicht. Nach der Umrüstung 2016 betreibt die Royal Air Force das Flugzeug zum Transport von Regierungsmitgliedern und Royals. Auch der britische Premierminister und hochrangige Regierungsvertreter nutzen es auf Langstreckenflügen. Ein weiteres vom Palast veröffentlichtes Bild zeigt die Piloten mit Geoffrey the Giraffe. Die Reisen der Plüschgiraffe sollen Spenden für das Kinderkrankenhaus Great Ormond Street einbringen.

Zum Faulenzen nutzt Charles die Stunden über den Wolken allerdings kaum. Wie der Palast mitteilte, liest der König während des Flugs Briefingunterlagen und arbeitet Dokumente aus seiner roten Regierungsbox ab. Außerdem erledigt er Korrespondenz und bespricht Projekte mit seinem Team. Es ist nicht das erste Mal, dass das Königshaus private Momente von einer Flugreise zeigt. Schon im April hatte der Palast Bilder von Königin Camilla (79) veröffentlicht. Auf dem Weg nach New York hatte sie eine Nachbildung von Roo dabei. Das Original dieses Känguruspielzeugs aus der Familie des "Winnie Puuh"-Autors A. A. Milne ist verschollen. An Bord las Camilla dem Stofftier spielerisch aus einem Buch vor. Auch Charles zeigte sich nach der Landung auf den Bahamas von seiner lockeren Seite. Bei einer farbenfrohen Junkanoo-Parade wippte er mit den Füßen, spielte auf gereichten Instrumenten und mischte sich lachend unter die Tänzer. Das umfangreiche Reiseprogramm absolviert der Monarch weiterhin parallel zu seiner andauernden Krebsbehandlung.

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Getty Images König Charles III. spricht bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag der Aberfan-Katastrophe

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Getty Images König Charles III. spricht mit dem bahamaischen Premierminister Philip Davis bei einem Besuch in Nassau

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Getty Images König Charles III. hält eine Rede bei der Jugendveranstaltung "The Future Bahamas" in Nassau