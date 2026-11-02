Gleich doppelt: Heidi holt Nikeata Thompson zurück zu "GNTM"

Nikeata Thompson (46) ist bald wieder bei Germany's Next Topmodel zu sehen, und das gleich doppelt. Die Tänzerin wird in zwei Folgen der Castingshow mitwirken. Das hat sie jetzt im Promiflash-Interview bei den BUNTE New Faces Awards verraten. Für ihr Comeback hat Heidi Klum (53) selbst gesorgt: Die Topmodelchefin habe sie persönlich gefragt, ob sie im Dezember für die Show zur Verfügung stehe. Eine der beiden geplanten Episoden wird in Los Angeles gedreht. Dort erwartet Nikeata eine Aufgabe, die sie bei "GNTM" so noch nie übernommen hat. Was genau dahintersteckt, behielt die Moderatorin allerdings noch für sich. Weitere Einzelheiten zu der Folge nannte sie im Gespräch nicht. Damit bleibt vorerst offen, bei welcher Herausforderung sie den Kandidaten zur Seite stehen wird. Fest steht bislang nur: Die Zuschauer bekommen Nikeata in zwei Ausgaben der Modelshow zu sehen, wobei sie in einer davon etwas übernimmt, das sie bei ihren bisherigen Einsätzen noch nie gemacht hat.

Zunächst sah es gar nicht nach einer Rückkehr ins Fernsehen aus. Auf die Frage, wann man sie wieder im TV sehen werde, erklärte Nikeata, dass es für dieses Jahr zunächst noch keine Anfrage gegeben habe. Doch dann meldete sich die Chefin der Show persönlich bei ihr. "Und tatsächlich hat Heidi, die auf meinem Geburtstag war, gesagt: Hör mal, ich brauche dich im Dezember und es wird echt spannend", erzählte sie im Interview mit Promiflash. Gleich danach machte sie ihren Fans eine weitere Ankündigung: "Ihr werdet mich zweimal bei Germany's Next Topmodel sehen. Und es wird wirklich spannend. Ich mache eine Folge, die ich noch nie gemacht habe." Nähere Einzelheiten behielt die Tänzerin für sich. So ist bisher weder bekannt, wann die beiden angekündigten Folgen ausgestrahlt werden, noch welche konkrete Rolle Nikeata darin übernehmen wird. Auch zu der zweiten Ausgabe, in der sie auftauchen soll, gab sie im Interview keine weiteren Informationen bekannt.

Dass Heidi die Anfrage ausgerechnet auf ihrer Geburtstagsfeier stellte, zeigt, dass die beiden auch privat Kontakt haben. Nikeata hatte am 14. August ihren 46. Geburtstag gefeiert, und Heidi war nach ihrer Schilderung unter den Gästen. Bei dieser Gelegenheit sprach sie Nikeata auf den geplanten GNTM-Einsatz im Dezember an. Aus einer privaten Feier wurde so der Startschuss für eine neue berufliche Zusammenarbeit. Für Nikeata bedeutet das Engagement, dass sie wieder gemeinsam mit Heidi vor der Kamera steht. Gleichzeitig ist es eine Premiere innerhalb ihrer bisherigen Auftritte bei "GNTM". In Los Angeles wirkt die Tänzerin nämlich an einer Folge mit, wie sie sie in der Castingshow noch nie gemacht hat. Welche Aufgabe hinter dieser Ankündigung steckt, bleibt bis auf Weiteres geheim. Auch ob beide Auftritte in Los Angeles entstehen oder nur eine der beiden Folgen dort produziert wird, ging aus Nikeatas Aussagen bei dem Event nicht hervor.

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Getty Images Nikeata Thompson bei der Premiere von "Pauline" in der Astor Film Lounge, Köln, 13. Mai 2024

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Getty Images Nikeata Thompson bei den GQ Men of the Year Awards 2023

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Getty Images Heidi Klum bei der BoF500-Gala während der Pariser Fashion Week, Oktober 2026