Skelett-Look: Iris Katzenbergers markantes Halloween-Kostüm

Iris Katzenberger (59) hat sich für Halloween so richtig ins Zeug gelegt. Der Realitystar nahm seine Follower in den Instagram-Storys mit zu einer gruseligen Feier und zeigte sich dort in einem auffälligen Skelett-Look. Iris trug einen hautengen, langärmeligen Overall, der ihre Figur betonte. Darauf waren Knochen und rote Rosen gedruckt, ein tiefer V-Ausschnitt sorgte für zusätzliche Hinguckermomente. Gefeiert wurde in einem eher schummrigen Partyraum mit Bar, in dem das Licht immer wieder zwischen Rot, Grün und Violett wechselte. Gut gelaunt posierte der Realitystar für die Kamera und hielt den Halloweenabend außerdem mit mehreren Begleitern fest. Auf den verschiedenen Aufnahmen waren neben Iris unter anderem zwei Männer und mehrere kostümierte Frauen zu sehen. Mal lächelte sie direkt in die Kamera, mal präsentierte sie ihren außergewöhnlichen Look mitten im bunten Treiben der Feier.

Am meisten fiel an dem Abend aber Iris' Make-up auf. Die Social-Media-Bekanntheit hatte sich ein detailreiches Totenkopfgesicht in Schwarz und Weiß geschminkt. Ihre Augen waren dunkel umrandet, die Nasenspitze war schwarz angemalt und um den Mund herum hatte sie Zähne aufgemalt. Rote Linien auf Stirn und Wangen sahen aus wie Blut. Auch bei den Haaren passte alles zum Motto: Iris trug ihre langen schwarzen Locken offen und hatte rote und schwarze Blüten hineingesteckt, dazu kamen kleine weiße Totenköpfe. Eine Halskette mit rotem Anhänger machte das Outfit komplett. In mehreren Clips bewegte sich Iris lächelnd durch den Partyraum und zeigte ihre Verkleidung aus verschiedenen Perspektiven. Neben ihr sorgte auch eine blonde Begleiterin für einen extravaganten Auftritt. Sie trug einen hohen Hörnerkopfschmuck, rote Rosen und dunkle Federn und passte damit bestens in die schaurige Kulisse.

Im Laufe der Nacht kuschelte sich Iris immer wieder an ihre Begleiter. Auf einem Foto stand sie Schulter an Schulter mit einem Mann, der breit in die Kamera grinste. Auf einer anderen Aufnahme umarmte ein bärtiger Mann in einem rot-schwarzen Oberteil sie von hinten. Auch mit einer blonden Frau, die sich als blutiger Clown verkleidet hatte, posierte Iris eng und entspannt. Ihre Freundin hielt dabei ein Glas mit einem Getränk in der Hand. Einige der veröffentlichten Partybilder versah Iris mit den Instagram-Verlinkungen @alphasilostriking, @scarlettgoldy und @cubarogato. Letzterer dürfte der Account ihres neuen Partners Kevin sein. Gesprochen wurde in den veröffentlichten Sequenzen nicht – stattdessen ließ Iris die farbenfrohen Bilder ihres Halloweenabends für sich sprechen.

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Instagram / iris_klein_mama_ Halloween 2026: Iris Katzenberger feiert im aufwendigen Skelett-Look

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger macht ein Q&A im Zug

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)