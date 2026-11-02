Diese Promis würden Luis und Valentin gerne parodieren

Ob Reality-TV oder große Fernsehshows – Luis Lindemann und Valentin Bölsing nehmen in ihren Reels alles aufs Korn, was Rang und Namen hat. Doch welcher Promi steht als Nächstes im Visier der beiden Comedians? Am Rande der VideoDays 2026 sprachen die Social-Media-Stars mit Promiflash und verrieten exklusiv, welche bekannten Gesichter ganz oben auf ihrer Abschussliste stehen. Valentin hat dabei vor allem zwei Gesichter aus dem deutschen Fernsehen im Kopf: den Autoexperten Matthias Malmedie und den Moderator Horst Lichter (64). Bei seinem Kollegen Luis stößt dieser Vorschlag sofort auf Begeisterung. Die beiden scheinen sich bei der Auswahl also ziemlich einig zu sein. Ob die zwei TV-Bekanntheiten tatsächlich bald in einem der Clips der Webstars auftauchen, ist bislang allerdings nicht bekannt. Bisher bleibt es bei einer Idee, über die das Duo im Gespräch mit sichtlicher Freude spricht.

Als die Frage nach möglichen neuen Parodie-Zielen aufkommt, muss Valentin nicht lange überlegen. Ein Name liegt ihm dabei offenbar besonders am Herzen, denn er nennt Matthias gleich zweimal hintereinander. "Auf jeden Fall. Matthias Malmedie, Matthias Malmedie und Horst Lichter. Das wäre auf jeden Fall cool", erklärt der Social-Media-Star. Auch Luis teilt die Einschätzung seines Partners und ist von der Idee angetan. Er findet ebenfalls lobende Worte und ergänzt im Gespräch knapp: "Klasse. Klasse Typ." Wie genau eine mögliche Parodie der beiden Fernsehgesichter aussehen könnte, lassen Luis und Valentin bei dem Event allerdings offen. Ein genauer Zeitplan lässt sich den beiden Comedians noch nicht entlocken. Auch zu weiteren Details hüllen sich Luis und Valentin vorerst in Schweigen. Fans müssen sich also noch etwas gedulden und abwarten, ob die Pläne am Ende wirklich in ein neues Reel umgesetzt werden.

Das eingespielte Comedy-Duo hat sich auf Social Media längst eine feste Fangemeinde aufgebaut. Für ihre Sketche nehmen Luis und Valentin die deutsche TV-Welt und ihre Akteure humorvoll unter die Lupe. Zu ihren bisherigen "Opfern" gehört beispielsweise Star-Koch Frank Rosin (60). Auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer (61) wurde von den beiden Webstars schon nachgeahmt. Dabei beschränken sich die beiden aber nicht nur auf einzelne Stars aus dem Fernsehen. Auch ganze Sendungen haben sie sich bereits vorgenommen. So stellten die Social-Media-Stars etwa die Kindersendung "Die Sendung mit der Maus" in einem ihrer Clips nach. Mit Matthias und Horst hätten sie nun zwei weitere bekannte Gesichter aus dem deutschen Fernsehen im Visier, die ihre Liste der parodierten Promis erweitern könnten.

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Instagram / luisundvalentin Luis Lindemann und Valentin Bölsing, Comedy-Duo

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Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter, Moderator

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Imago Luis Lindemann und Valentin Bölsing bei der Verleihung der VideoDays Festival Awards 2026