Pete Davidson und Elsie machen ihr Baby zum Mafia-Boss

Für Halloween kommen Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt (30) trotz ihrer Trennung noch einmal als Familie zusammen. Gemeinsam mit Tochter Scottie präsentiert sich das Ex-Paar auf Instagram in einem aufwendig gestalteten Gruppenkostüm zur Serie "Die Sopranos". Pete übernimmt dabei die Rolle von Paulie "Walnuts" Gualtieri. Mit grau gefärbten Schläfen, schwarzer Lederjacke, dunkler Hose und Sonnenbrille sieht der Comedian der Serienfigur sehr ähnlich. Elsie verwandelt sich unterdessen in Christopher Moltisanti und kombiniert dafür eine Trainingsjacke mit einer Halskrause. Die Hauptrolle gehört jedoch Scottie: Sie stellt Mafiaboss Tony Soprano dar. In einem niedlichen Bademantel, mit einer kleinen goldenen Uhr am Handgelenk und einer Spielzeugzigarre in der Hand wird die Tochter von Pete und Elsie zum Mittelpunkt des gemeinsamen Halloween-Auftritts.

Sogar Scotties Gefährt ist bis ins Detail an die "Sopranos"-Welt angepasst. Der kleine Wonneproppen sitzt in einem roten Bollerwagen der Marke Radio Flyer. Darin wurden mehrere Enten platziert, die eine Verbindung zu Tony Soprano herstellen: Die Tiere spielen in der Sendung eine besondere Rolle und tauchen bereits zu Beginn der Show in seinem Pool auf. Zusätzlich ist an dem Wagen ein leuchtendes Schild mit der Aufschrift "Bada Bing!" angebracht. Der Schriftzug verweist auf den Stripclub aus der Erfolgsserie. Elsie veröffentlichte die Bilder am Sonntag auf Instagram und ergänzte dazu lediglich einen kurzen Satz: "Es riecht nach Halloween."

Pete und Elsie durften ihre Tochter im Dezember 2025 auf der Welt begrüßen. Im darauffolgenden Jahr trennte sich das Paar jedoch. Anschließend kam es öffentlich zu Unstimmigkeiten in Bezug auf die Betreuung des Babys und die damit verbundenen finanziellen Fragen. Im Juli fanden die beiden schließlich eine Lösung für das Co-Parenting. In einem gemeinsamen Statement erklärten sie gegenüber Page Six: "Wir kümmern uns gemeinsam um unsere Tochter, deren Wohl unsere oberste Priorität bleibt, und wir sind voll und ganz dazu entschlossen, zusammenzuarbeiten, um ihr die Liebe von uns beiden zu geben."

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Instagram / elsie Elsie Hewitt, Pete Davidson und Tochter Scottie an Halloween

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Instagram / elsie Pete Davidsons Tochter Scottie an Halloween

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie