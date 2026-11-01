Hundeserie schlägt Herzogin Meghan bei den Daytime Emmys

Bei den 53. Daytime Emmy Awards musste Herzogin Meghan (45) eine überraschende Niederlage einstecken. Ihre Netflix-Produktion "With Love, Meghan" war in der Kategorie herausragendes Lifestyleprogramm nominiert, ging bei der Preisverleihung am 30. Oktober allerdings leer aus. Den Preis erhielt laut The Blast stattdessen die Prime-Video-Produktion "A Different Breed", die sich um Hundesportwettbewerbe dreht und zugleich die besondere Beziehung der Tiere zu ihren menschlichen Bezugspersonen zeigt. Damit setzte sich ausgerechnet ein Format über Hunde gegen die prominent besetzte Lifestyleshow der Herzogin durch. Und für "A Different Breed" blieb es an diesem Abend nicht bei diesem einen Erfolg: Die Produktion wurde zusätzlich für ihre Regie und ihren Schnitt ausgezeichnet. Meghans Sendung musste die Veranstaltung dagegen ohne einen Emmy verlassen.

Auf X sorgte Meghans Niederlage schnell für spöttische Reaktionen. Vor allem das ungewöhnliche Duell zwischen ihrer Lifestyleshow und einer Serie über Hundesport lieferte ihren Kritikern reichlich Stoff. "Meghan Markle hat den Emmy verloren", schrieb ein Nutzer und ergänzte den Beitrag um mehrere lachende Emojis. Ein weiterer Account kommentierte dem Portal zufolge knapp: "Kein Emmy für Rachel Meghan Markle." In einem weiteren bissigen Beitrag hieß es zudem: "Der Daytime Emmy für das herausragende Lifestyleprogramm ging an 'A Different Breed', und ehrlich gesagt ist das großartig! Es stellt sich heraus, dass selbst die Hunde mehr Star-Power haben als die Herzogin von Montecito!"

Mit "With Love, Meghan" wollte die Ex-Schauspielerin nach ihrem Rückzug als arbeitende Royal ihre Karriere im Lifestylebereich vorantreiben. In der Show stellt sie gemeinsam mit berühmten Gästen Ideen rund ums Kochen, Gärtnern, Bewirten und Gastgeben vor. Seit dem Start fielen die Reaktionen auf die Sendung allerdings sehr gemischt aus: Einige Zuschauer schätzten die entspannte Herangehensweise, andere bemängelten die Aufmachung und Meghans Auftreten vor der Kamera. Neben der Serie arbeitet die zweifache Mutter seit 2025 außerdem am Aufbau ihrer eigenen Lifestylemarke As Ever. Dort dreht sich ebenfalls alles um Essen, Geschenke und Gastfreundschaft.

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Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2026 in Genf

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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