Weihnachtssong: Bonnie Tylers letzter Song erscheint posthum

Bonnie Tylers (†75) Fans dürfen sich dieses Jahr auf ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten freuen: Der letzte Song der Musikerin wird nach ihrem Tod veröffentlicht. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account wurde angekündigt, dass die Weihnachtssingle "Love, Light and Peace" am 13. November erscheint. Eingesungen hatte die Waliserin den Song bereits im vergangenen Winter. Dabei arbeitete sie mit ihrem langjährigen Produzenten David Mackay zusammen. Eine baldige Veröffentlichung war damals eigentlich gar nicht vorgesehen. Nun bringen ihr Ehemann Robert Sullivan und David das Lied aber gemeinsam heraus. Auch Roger Bell, der die Musikerin einst entdeckt hatte, war an der Entscheidung beteiligt. Besonders bewegend: Ganz am Ende der Aufnahme richtete Bonnie spontan noch einen letzten Gruß an ihre Zuhörer. "An alle eine gute Nacht", sagt sie dort laut Sunday Times ins Mikrofon.

Ursprünglich hatte Songwriter Terry Britten das Stück zusammen mit Chrissie Hammond geschrieben und es im vergangenen Jahr an David geschickt. Statt einer klassischen Weihnachtskarte kam es per E‑Mail. Der Produzent gab das Lied daraufhin an Bonnie weiter. Weil es ihr so gut gefiel, nahmen die beiden kurzerhand eine eigene Version auf. Robert selbst bekam die Aufnahme laut David erst wenige Wochen vor der Ankündigung im Studio zu hören. Vor allem bei den letzten Zeilen sei er den Tränen nahe gewesen. "Ich liebe den Song so sehr. Ich fühle mich Bonnie so nah", erklärte der Witwer gegenüber der Sunday Times. Für ihn sei die Single eine Möglichkeit, das Andenken an seine Frau zu ehren. Würde man die Aufnahme zurückhalten, würde man den Fans aus seiner Sicht etwas vorenthalten.

Bonnie war im Juli dieses Jahres im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal gestorben. Zuvor hatte sie sich einer Notoperation am Darm unterziehen müssen und war in ein künstliches Koma versetzt worden. Ihr Sprecher hatte später bestätigt, dass sie das Koma überstanden hatte. Ihr Zustand war jedoch weiterhin sehr ernst geblieben. Schließlich hatte ihre Familie die traurige Nachricht auf ihrer offiziellen Website verkündet. Für Robert hatte damit eine gemeinsame Zeit von mehr als 50 Ehejahren geendet.

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, Dezember 2017

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Imago Bonnie Tyler mit Ehemann Robert Sullivan, Juni 2017

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Imago Bonnie Tyler bei einem Konzert in Madrid, Las Noches del Hipódromo, 30. Juli 2021