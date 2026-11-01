"Ein Genie": Fans von Heidi Klums Halloweenlook geflasht

Heidi Klum (53) hat an Halloween wieder einmal für offene Münder gesorgt. Bei ihrer Halloweenparty am Samstagabend präsentierte sich das Model in einem aufwendigen Kostüm: Sie verwandelte sich in eine riesige, blutig abgetrennte Hand. Ein Blick in die Kommentare unter ihrem Instagram-Post zeigt schnell, dass mit dieser schaurigen Verwandlung offenbar kaum jemand gerechnet hatte. Ihre Community reagierte völlig überrascht auf die ungewöhnliche Kostümidee. Für den gelungenen Überraschungseffekt hatte die Moderatorin selbst gesorgt. Vor der großen Party hatte sie ihren Followern nämlich immer wieder kleine Hinweise auf ihr diesjähriges Outfit gegeben. Diese brachten die Fans zwar fleißig zum Rätseln und Spekulieren, führten sie letztlich aber auf eine völlig falsche Fährte. Statt sich in einer glamourösen Robe oder als bekannte Figur zu präsentieren, schlüpfte Heidi also in eine Rolle, die auf den ersten Blick kaum noch an einen Menschen erinnerte.

Ihre Community ist von der Verkleidung hellauf begeistert. Dabei feiert sie nicht nur die unerwartete Idee, sondern auch die aufwendige Umsetzung des Kostüms. "Die KÖNIGIN von Halloween! Hätte nie gedacht, dass das passieren könnte... Die Hinweise waren so klug und so irreführend. Heidi ist so ein Genie!", schwärmt ein Fan in der Kommentarspalte. Auch viele andere Follower geben offen zu: "Niemals hätte ich damit gerechnet." Ein anderer kommentiert: "Niemals in einer Million Jahren hätte ich das erraten, selbst mit den Hinweisen." Darüber hinaus häufen sich unter dem Post die Lobeshymnen auf die Unternehmerin. Mehrere Nutzer feiern Heidi als "Königin von Halloween". "Unglaubliche Arbeit!", lautet ein weiteres begeistertes Urteil im Netz. Die Mühe, die in dem gruseligen Look steckt, scheint sich für das Model damit voll und ganz ausgezahlt zu haben.

Für Heidi war der diesjährige Halloweenauftritt ein ganz besonderer: Ihre Party in New York City feierte nämlich ihr 25. Jubiläum. Passend zu diesem Anlass setzte das Model auf ein persönliches Detail: Bei der überdimensionalen Hand handelte es sich um eine Nachbildung ihrer eigenen. Doch nicht nur das Kostüm selbst, auch die Ankunft der Gastgeberin war bis ins kleinste Detail geplant. Heidi wurde in einem Truck vorgefahren, der mit Warnschildern versehen war. Anschließend holten Darsteller in gelben Schutzanzügen die 53-Jährige in ihrem Kostüm aus dem Wagen. Durch diese Inszenierung wirkte die Modelmama wie ein gefährliches Fundstück, das mit größter Vorsicht behandelt werden musste. Die Präsentation unterstrich den schaurigen Charakter des Abends.

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Getty Images Heidi Klum bei ihrer 25. Halloweenparty in New York, Oktober 2026

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Getty Images Henry Samuel und Heidi Klum bei ihrer 25. Halloweenparty in New York

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Getty Images Heidi Klum kommt bei ihrer 25. Halloweenparty in New York an, Oktober 2026