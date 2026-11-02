Lucien Laviscount braucht keinen Trauschein für die Liebe

Für Lucien Laviscount (34) muss die große Liebe offenbar nicht unbedingt mit einem Ring am Finger und einem Trauschein besiegelt werden. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet der Emily in Paris-Star jetzt, wie er sich seine Zukunft in Sachen Liebe und Familie vorstellt. Dabei machte er deutlich, dass er sich weder von einer Hochzeit noch von Nachwuchs unter Druck setzen lassen möchte. Für ihn zählen vor allem die richtige Partnerin und der passende Zeitpunkt. Eine offizielle Eheschließung hält Lucien jedenfalls nicht für notwendig, um eine Beziehung zu beweisen. "Ich glaube nicht unbedingt, dass man ein Stück Papier braucht, um zu zeigen, dass man jemanden liebt", erklärte er dem Magazin. Beim Thema Kinder klingt der Schauspieler dagegen durchaus begeistert. Vater zu werden, kann er sich sehr gut vorstellen. Doch auch hier möchte er nichts erzwingen. "Und Kinder – ich würde liebend gern Vater werden, aber gleichzeitig gilt: Wenn es passiert, dann passiert es", verriet der Brite.

Dass Lucien das Zeug zum Papa hat, davon ist ausgerechnet sein enger Freund und "Emily in Paris"-Kollege Lucas Bravo (38) überzeugt. Im Gespräch mit People geriet der Franzose regelrecht ins Schwärmen und erklärte, warum er seinen Freund für einen idealen Vater hält. "Du wärst ein großartiger Vater ... Du kümmerst dich um andere. Du siehst alles, du verstehst die Dinge, Dynamiken und Menschen", sagte Lucas. Besonders Luciens Werte und Prinzipien hätten ihn überzeugt. Er sei sicher, dass sein Freund seinen zukünftigen Kindern viel mit auf den Weg geben könnte. Und weil er offenbar schon fest mit dessen Vaterqualitäten rechnet, brachte Lucas sich kurzerhand selbst als Patenonkel ins Spiel. Das Lob ließ Lucien nicht kalt. Er gab die Komplimente direkt zurück und betonte, dass auch Lucas seinen eigenen Kindern jede Menge Wissen und Weisheit vermitteln könne. Dass sein Freund ihn für einen guten Vater hält, sei für ihn eines der schönsten Komplimente überhaupt.

Luciens Eltern haben sich mit der Hochzeit Zeit gelassen. Die beiden sind seit mehr als 40 Jahren ein Paar, geheiratet haben sie allerdings erst vor zwei Jahren. Ein Trauschein allein ist für ihn kein Beweis für eine glückliche Beziehung. Die beiden Schauspieler lernten sich am Set von "Emily in Paris" kennen und sind inzwischen eng befreundet. Selbst wenn die Serie noch 2026 enden soll, wollen sie weiterhin miteinander verbunden bleiben. Wie viel ihm Lucien bedeutet, machte Lucas mit einer persönlichen Geschichte deutlich: Als er eine schwierige Zeit durchmachte, habe Lucien ihn kurzerhand aus dem Bett geholt und zu einem Konzert von Bad Bunny (32) mitgenommen. In der Vergangenheit gab es Dating-Gerüchte um ihn und Shakira (49), nachdem er im Musikvideo der Sängerin aufgetreten war. Eine Beziehung zwischen den beiden wurde jedoch nie bestätigt.

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Getty Images Lucien Laviscount, Schauspieler

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JM HAEDRICH / SIPA / ActionPress Camille Razat und Lucien Laviscount im Juli 2022

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