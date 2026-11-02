Fans überschreiten Grenze: SelfieSandra zieht Konsequenzen

SelfieSandra (27) hat genug: Immer wieder tauchen Fremde an ihrem privaten Zuhause auf – und für den Social-Media-Star ist damit eine klare Grenze überschritten. In einer neuen Folge des Podcasts "4 Schwestern", den sie gemeinsam mit ihren Schwestern für RTL+ aufnimmt, sprach die Influencerin jetzt offen über die unangenehmen Vorfälle. Demnach landen Briefe von Unbekannten in ihrem Briefkasten. Vor der Haustür werden Geschenke abgestellt, und manche Besucher klingeln sogar direkt bei ihr. Zuletzt sollen sich Fremde sogar an ihrer Garage aufgehalten haben. Das verunsichert nicht nur Sandra, sondern auch ihre Schwestern immer mehr. Schließlich möchte man sich in den eigenen vier Wänden sicher und unbeobachtet fühlen. Deshalb zieht Sandra jetzt Konsequenzen: Im kommenden Jahr soll ihr Grundstück einen Zaun bekommen. Dabei wollte sie ursprünglich ausdrücklich keinen Zaun vor ihrem Haus haben.

Mit deutlichen Worten wendet sich Sandra im Podcast an ihre Community: "Bitte hört auf, mir Briefe in den Briefkasten zu werfen." Auch Geschenke sollen ihre Fans künftig nicht mehr vor ihrem Haus ablegen. Die YouTuberin geht zwar zunächst davon aus, dass hinter den Besuchen keine bösen Absichten stecken. Trotzdem stellt sie klar: "Leute, lasst es einfach sein. Ich lebe hier." Sie wolle sich zu Hause frei bewegen können, ohne plötzlich Fremden gegenüberzustehen – theoretisch könne sie ja auch einmal nackt die Treppe hinuntergehen. Ihre Schwester Alex weist darauf hin, wie einseitig die Beziehung zu den Fans ist: Die Zuschauer würden Sandra zwar schon seit Jahren verfolgen, Sandra kenne diese Menschen aber nicht. Ihr Urteil über die Besuche: "Es ist einfach beängstigend." Leicht fällt Sandra der Schritt mit dem Zaun nicht. "Ich will mich selber gar nicht so eingrenzen und abgrenzen", gibt sie zu. Um ihre Privatsphäre zu schützen, hält sie ihn inzwischen aber für nötig.

Dabei hatte sich Sandra erst vor rund sechs Monaten einen großen persönlichen Traum erfüllt: Sie kaufte sich ein eigenes Haus in Bielefeld. Ihre Follower nahm sie damals in einem YouTube-Video mit auf eine ausführliche Roomtour durch das neue Domizil. Voller Stolz zeigte sie dabei unter anderem die große Treppe im Eingangsbereich – also genau jene Treppe, die sie nun im Podcast im Zusammenhang mit ihrer Privatsphäre erwähnte. Zu diesem Zeitpunkt bezeichnete die Influencerin das Haus als ihr erhofftes Zuhause für viele Jahre. Entsprechend offen hatte sie auch das Grundstück gestalten wollen – auf einen Zaun vor dem Gebäude wollte sie bewusst verzichten. Die wiederholten Besuche von Fremden verändern diese Pläne nun grundlegend. Statt der ursprünglich gewünschten Offenheit stehen für Sandra inzwischen Sicherheit und Privatsphäre im Vordergrund. Mit der geplanten Einzäunung reagiert sie darauf, dass Briefe, Geschenke, Klingeln und unangekündigte Personen an ihrem Wohnort ihren privaten Rückzugsraum beeinträchtigen.

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Imago Selfiesandra bei der Premiere von LOL Next im AchtBerlin in Berlin am 26. August 2026

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Instagram / selfiesandra Sandra Safiulov im Mai 2026

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, August 2025