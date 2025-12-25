Die echten Liebesgeschichten der Stars von "Emily in Paris"

Der Netflix-Hit Emily in Paris bringt auf der Leinwand turbulente Beziehungen und romantische Triumphe, doch auch abseits der Kamera haben die Stars spannende Liebesgeschichten vorzuweisen. Lily Collins (36), die die Hauptrolle der Emily Cooper verkörpert, feierte kürzlich ihren vierten Hochzeitstag mit Filmemacher Charlie McDowell (42). Dieses besondere Jahr markiert nicht nur ein weiteres Jubiläum, sondern auch die Ankunft ihrer Tochter Tove Jane im Januar 2025, wie die Schauspielerin auf Instagram mit liebevollen Worten teilte. Ashley Park (34), bekannt als Mindy Chen, erlebte hingegen ein Ende ihrer Beziehung zu Co-Star Paul Forman (31) nach zwei gemeinsamen Jahren. Für Lucien Laviscount (33) sorgten Dating-Gerüchte mit Shakira (48) für Aufsehen, nachdem er in einem ihrer Musikvideos mitspielte.

Die Beziehung zwischen Ashley und Paul begann romantisch, nahm jedoch in einer schwierigen Zeit Fahrt auf. Anfang 2024 erkrankte die Schauspielerin ernsthaft auf einer Reise, woraufhin Paul ihr zur Seite stand – eine Erfahrung, die sie öffentlich würdigte. Ihre Liebe hielt bis September 2025, Trennungsgerüchte waren da längst bestätigt. Lucas Bravo (37), der in der Serie den charmanten Gabriel spielt, ist mittlerweile wieder Single. Seine Beziehung zu Shailene Woodley (34) hielt lediglich fünf Monate, bevor sie im September 2025 getrennte Wege gingen.

Auch der Rest des Ensembles hat interessante private Geschichten zu bieten. Camille Razat (31) lebt mit ihrem Verlobten Etienne Baret in einem schicken Pariser Loft, während Kate Walsh (58) ihre Liebe zu Andrew Nixon während einer Reise in die Antarktis fand. Philippine Leroy-Beaulieu (62), die Sylvie verkörpert, hat hingegen aus einer früheren Beziehung eine Tochter, die als Künstlerin tätig ist. Spannend bleibt es sowohl auf dem Bildschirm als auch im echten Leben, und die Stars von "Emily in Paris" bieten reichlich Stoff für Träume – und Tratsch.

Imago Philippine Leroy-Beaulieu, Lily Collins und Ashley Park 2024 bei "Emily in Paris: The Magic Behind the Scenes" in New York

Instagram / its_lucien Lucien Laviscount, Schauspieler

Getty Images Lucas Bravo, August 2024