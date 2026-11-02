Heidi Klums Grusel-Hand verbirgt süßes Detail für ihren Tom

Heidi Klum (53) hat ihre legendäre Halloweenparty in diesem Jahr bereits zum 25. Mal gefeiert und dabei wieder für einen echten Gruselmoment gesorgt. Das Model erschien als riesige, blutig abgetrennte Hand. Erstmals musste sie dabei jedoch ohne ihren Ehemann Tom Kaulitz (37) auskommen. Der Tokio Hotel-Gitarrist befindet sich derzeit mit seiner Band auf Europatournee und konnte deshalb nicht an der Feier teilnehmen. Ganz ohne ihren Liebsten musste Heidi trotzdem nicht auskommen, denn in ihrer aufwendigen Verkleidung versteckte sie eine Liebesbotschaft für ihn. Auf einem Finger des schaurigen Kostüms prangte der Schriftzug "Tom". Das Detail entsprach dem echten Tattoo, das das Model an seiner linken Hand trägt. Außerdem wurden ihr Verlobungsring und ihr Ehering für das Kostüm originalgetreu nachgebaut. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte sie die persönliche Botschaft hinter der Gestaltung mit den Worten: "Er ist immer bei mir." So steckte in der blutigen Grusel-Hand trotz Toms Abwesenheit eine liebevolle Hommage an den Musiker.

Die Grusel-Hand war eine Nachbildung von Heidis linker Hand. Neben dem Tom-Tattoo und den Ringen durfte deshalb auch ein weiterer persönlicher Schmuckgegenstand nicht fehlen: ein Daumenring, den sie nach eigener Aussage seit rund 20 Jahren nicht mehr abgelegt hat. Schon einen Tag vor der Party teilte Heidi ein Foto ihrer nach oben gedrehten Hand auf Instagram, auf dem rot lackierte Nägel und das Tattoo zu sehen waren. Dazu schrieb sie: "Tom, ich vermisse dich." Dass der Post ein Hinweis auf ihr Kostüm war, war zu diesem Zeitpunkt nicht zu erkennen. Die Idee für die riesige Hand war direkt nach der Halloweenparty 2025 gemeinsam mit Spezialeffekt- und Prothetikexperten Mike Marino entstanden. Gurte und eine Mechanik im Inneren sorgten dafür, dass Heidi sich bewegen konnte. Obwohl die Konstruktion gewaltig wirkte, brachte sie dank Schaumstoff und Latex laut Mike nur etwa vier bis viereinhalb Kilogramm auf die Waage. Von Heidis Gesicht war kaum etwas zu sehen: Nur Augen, Nasenlöcher und Zunge lugten zwischen nachgebildeten Muskeln, Organen und Fettpartien hervor.

Seit Heidi und Tom ein Paar sind, haben sie sich auf der Halloweenparty meist in aufeinander abgestimmten Kostümen gezeigt. 2018 gingen sie als Prinzessin Fiona und Shrek, im darauffolgenden Jahr als Alien und blutiger Astronaut. 2022 erregten sie als riesiger Wurm und Fischer Aufmerksamkeit, bevor 2023 ein Pfau und ein gewaltiges Ei folgten. 2024 traten beide in unterschiedlichen Versionen von E.T. auf. Im vergangenen Jahr verkörperte Heidi schließlich Medusa, während Tom als zu Stein erstarrter Krieger an ihrer Seite posierte. Ihre Halloweenparty richtet Heidi bereits seit 2000 fast jedes Jahr aus. Nur 2020 und 2021 musste das Event wegen der Coronapandemie ausfallen. Die Feier im Jahr 2012 musste wegen Hurrikan Sandy abgesagt werden und wurde im Dezember als Benefizveranstaltung zugunsten des Roten Kreuzes nachgeholt. Nach der diesjährigen Feier soll die räumliche Trennung von Tom nicht lange dauern: Heidi kündigte an, ihren Mann bei den kommenden Stationen der Tokio Hotel-Tour zu begleiten.

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Getty Images Heidi Klum trägt bei ihrer 25. Halloweenparty in New York ein Kostüm in Form einer abgetrennten Hand

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Getty Images Heidi Klum trägt bei ihrer 25. Halloweenparty in New York ein Kostüm in Form einer abgetrennten Hand

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