Baby Nummer zwei ist da: Sängerin Katie Melua verrät Name

Katie Melua (42) ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Die Sängerin verkündete die Geburt ihres Sohnes Max auf Instagram und zeigte ihren Fans auch gleich ein erstes Foto des Kleinen. Darauf hält die Musikerin den Neugeborenen liebevoll im Arm. Ihr Familienglück teilt Katie mit ihrem Partner Ollie, mit dem sie bereits einen Sohn hat: Sandro kam vor vier Jahren zur Welt und wurde jetzt offiziell befördert – zum großen Bruder. Laut der stolzen Mama macht er seine Sache bisher richtig gut. "Neuankömmling ... Max ist da! Ich kann mich so glücklich schätzen, Mutter von zwei wunderschönen Jungen zu sein. Sandro war bisher der beste große Bruder. Möge es lange so bleiben", schrieb Katie zu dem niedlichen Schnappschuss.

Katie hatte ihre zweite Schwangerschaft mit einem Babybauchfoto auf Instagram verkündet und sie zudem bei einem Bühnenauftritt öffentlich gemacht. Vor ihrem Publikum sprach sie damals offen über ihr privates Glück. "Ich kann mich so glücklich schätzen, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, an dem ich nach langem Suchen die Liebe meines Lebens in meinem Partner gefunden habe", erklärte die Sängerin ihren Fans. Auch über den Beginn ihrer Beziehung und die damaligen Familienpläne verriet sie mehr: "Ich habe meinen Partner Ollie etwa zur Covid-Zeit im Jahr 2020 kennengelernt, und ja, wir haben einen vierjährigen Sohn namens Sandro, und Sandro wird der große Bruder von diesem Kleinen ..." Während ihrer Schwangerschaft empfand es Katie laut eigener Aussage als befreiend, auf der Bühne nicht mehr darüber nachzudenken, möglichst schlank auszusehen. Stattdessen war sie dankbar dafür, was ihr Körper leistet.

Vor ihrer Beziehung mit Ollie war Katie acht Jahre lang mit dem ehemaligen Superbike-Rennfahrer James Toseland verheiratet. Im Jahr 2020 ließen sich die beiden scheiden. Später hinterfragte die Musikerin ihre einstige Vorstellung davon, dass romantische Liebe zwangsläufig ewig halten müsse. Das Ende ihrer Ehe betrachtete sie dabei jedoch nicht voller Groll. "Ich hatte eine wunderschöne Ehe, deshalb sind diese Songs über die Neuausrichtung unserer Haltung zur Liebe weder wütend noch verbittert", erklärte Katie gegenüber The Independent. Im Gespräch mit der britischen Zeitung erklärte Katie auch, was sie sich von diesem neuen Blick auf die Liebe erhofft: "Wenn wir den Druck herausnehmen, können wir hoffentlich lernen, uns selbst und einander besser zu akzeptieren", fasste sie ihre veränderte Einstellung zusammen. Inzwischen ist aus ihrer Beziehung mit Ollie eine vierköpfige Familie geworden – mit gleich zwei Jungs, die zu Hause nun den Ton angeben.

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Instagram / katiemeluaofficial Katie Melua hält ihr Baby Max im Arm

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Instagram / katiemeluaofficial Katie Melua zeigt ihren Babybauch

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