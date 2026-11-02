"Tribute von Panem": So wurde Joseph Zada zu jungem Haymitch

Haymitch Abernathy ist für viele Fans des "Die Tribute von Panem"-Franchises der liebste Charakter. In den ursprünglichen vier Filmen wird der chaotische Gewinner der 50. Hungerspiele von Woody Harrelson (65) verkörpert – und genau deswegen tritt Joseph Zada (21) nun in große Fußstapfen. Im neuen Film "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" spielt er Haymitch, aber im Alter von 16 Jahren. Wie bereitet man sich auf eine solche Aufgabe vor? Bei der Premiere des Films sprach Joseph auf dem roten Teppich im exklusiven Interview mit Promiflash darüber, wie er sich der Rolle genähert hat. "Ich glaube, es fing eigentlich mit der Stimme an. Ich habe so lange wie möglich an der Stimme gearbeitet und dann ein wenig an seiner Körperlichkeit. Danach habe ich einfach versucht, die Rolle zu meiner eigenen zu machen und zu schauen, wo meine eigene Persönlichkeit durchscheinen kann", verriet er.

Sein Ansatz bestand also aus zwei Schritten. Zuerst eignete er sich die markanten Merkmale an, die das Publikum mit Woodys Darstellung verbindet. Danach ließ er eigene Facetten in die Figur einfließen. So entsteht ein Haymitch, der zwar an den bekannten Mentor aus den bisherigen Filmen erinnert, aber trotzdem eine eigene Note hat. Schließlich spielt die Geschichte viele Jahre, bevor Haymitch zu dem Mann wurde, den Zuschauer aus den früheren Teilen der Reihe kennen. Wie im neuen Film klar wird, erlebt Haymitch während seiner eigenen Hungerspiele größte Traumata und muss heftige Verluste verkraften. Das wird den Fans der Filme eine Erklärung dafür geben, wieso Haymitch in seinen späteren Jahren gerne mal zum Alkohol greift und eine generell schroffe Art an den Tag legt.

Für Josephs Figur bedeutet das einen außergewöhnlich grausamen Überlebenskampf – und das schon in jungen Jahren. Lange müssen Fans nicht mehr warten, um den Schauspieler in der Rolle zu sehen: Der deutsche Kinostart des Prequels ist für den 19. November 2026 geplant. Einen ersten Vorgeschmack gab es aber bereits. Lionsgate veröffentlichte einen Teaser-Trailer, der Joseph in der Hauptrolle zeigt. Darin bekamen die Zuschauer schon einmal einen Eindruck davon, wie der Darsteller den jungen Haymitch verkörpert. Neben ihm sind auch McKenna Grace (20), Elle Fanning (28), Ralph Fiennes (63) und Glenn Close (79) in den Hauptrollen des Films zu sehen.

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Imago Joseph Zada bei der Premiere von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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Getty Images Joseph Zada bei der britischen Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

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