Ellen DeGeneres trauert um ihren Produzenten Matthew Wright

Große Trauer bei Ellen DeGeneres (68): Die US-Moderatorin beweint den plötzlichen Verlust ihres langjährigen Wegbegleiters und Produzenten Matthew Wright. Völlig unerwartet verstarb der 52-jährige TV-Macher, der zu diesem Zeitpunkt von seinem Homeoffice in Los Angeles aus tätig war. Mit Tränen in den Augen wandte sich die Talkshow-Ikone nun in einem hochemotionalen Instagram-Video an ihre Community, um Abschied von ihrem geschätzten früheren Kollegen zu nehmen. Matt, wie ihn viele nannten, gehörte 16 Jahre lang zum Team von "The Ellen DeGeneres Show". Von 2006 bis zum Ende der erfolgreichen Talkshow im Jahr 2022 hatte er dort verschiedene Produktionsposten inne, unter anderem als Executive Producer. In ihrem Clip schwärmte Ellen von seinem Charakter und seinem Humor: "Er war ein großartiger Kerl. Er war lustig. Gott, er brachte mich zum Lachen. Er überraschte mich ständig mit Dingen, die er tat. Er war klug. Er war freundlich."

Besonders tragisch: Eigentlich wollten Ellen und Matthew schon bald wieder beruflich gemeinsame Sache machen. "Wir arbeiteten an einem gemeinsamen Projekt, mit dem wir eigentlich anfangen sollten", verriet die Komikerin in ihrem Instagram-Video. Für sie sei Matthew eine wichtige Stütze gewesen, die das Team ihrer Show zusammengehalten habe. Weinend wandte sie sich an seinen Ehemann Justin und die Angehörigen: "Es tut mir so leid. Wir haben einen guten Menschen verloren." Woran Matthew gestorben ist, wurde bislang nicht öffentlich gemacht. Inzwischen wurde eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen, die seinen plötzlichen Tod als "unfassbare Tragödie" beschreibt. Die gesammelten Spenden sollen dazu dienen, die Überführung des Verstorbenen nach New York sowie die Beerdigung und eine feierliche Abschiedszeremonie zu finanzieren. Auf der Spendenseite wird zudem die traurige finanzielle Situation der Familie beleuchtet: Matthew und Justin hatten beide erst im Sommer ihre Jobs verloren. Angesichts dieser Arbeitslosigkeit sei es den Hinterbliebenen absolut unmöglich, die plötzlichen und immensen Kosten aus eigener Kraft zu bewältigen.

In ihrem Video erinnerte Ellen außerdem an die enge Freundschaft zwischen Matthew und Stephen "tWitch" Boss (†40). Der DJ und Executive Producer der "Ellen Show" war 2022 gestorben. "Er und tWitch standen sich so nahe. Jetzt sind er und tWitch zusammen, tanzen und lachen", sagte die Moderatorin. Auch Andy Lassner, ebenfalls früherer Executive Producer der Talkshow, meldete sich zu Wort. Er hatte Matthew nur wenige Stunden vor dessen Tod noch gesehen: Matthew war während der Halloween-Ausgabe von "The Jennifer Hudson Show" am Set zu Besuch. In seinen Abschiedsworten fand Andy rührende Worte und beschrieb seinen langjährigen Weggefährten als extrem begabten Fernsehmacher mit einem großen Herzen. Neben seinen beruflichen Qualitäten betonte er vor allem Matthews tiefgründige, fürsorgliche Persönlichkeit. Unvergessen bleibe für ihn, mit wie viel Liebe und Aufopferung sich Matthew bis zuletzt um seine mittlerweile ebenfalls verstorbene Mutter gekümmert hatte. Zudem sprach die frühere "The Real"-Moderatorin Loni Love den Hinterbliebenen ihr Beileid aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2015

Anzeige Anzeige

Imago Ellen DeGeneres im Februar 2016

Anzeige Anzeige