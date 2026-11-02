Maite Kelly verletzte Kerstin Ott damals mit nur einem Satz

Heute sind Kerstin Ott (44) und Maite Kelly (46) dicke Freundinnen. Beinahe wäre es aber gar nicht dazu gekommen, weil ein einziger Satz alles hätte zunichtemachen können. Im Gespräch mit der SuperIllu erinnern sich die beiden an ihre erste Begegnung bei einer Schlagernacht im Jahr 2018. Da ihre Soundchecks direkt aufeinanderfolgten, fragte Kerstin ihre Kollegin, ob sich In-Ear-Kopfhörer wie ihre lohnen würden. Maite ging an ihr vorbei und sagte: "Die brauchst du nicht. Die brauchst du nur, wenn du schön singen willst." Kerstin empfand das als überheblich und war tief getroffen. Für sie war damit klar, dass sie mit Maite nichts anfangen konnte. Jahrelang hielten die beiden Abstand und gingen sich möglichst aus dem Weg.

Zwei Jahre später liefen sie sich in einer TV-Show erneut über den Weg, und diesmal packte Kerstin die alte Geschichte an. "Ich fand deinen Satz damals total daneben", sagte sie. Außerdem machte sie deutlich: "Du hast mich richtig verletzt." Maite war völlig perplex, denn sie hatte den Satz ganz anders gemeint. "Denn was sie nicht wusste, war, dass ich eine große Bewunderin ihrer Stimme bin", erzählte sie der SuperIllu. Kerstin nahm ihr das ab, und das klärende Gespräch veränderte alles. Aus dem Missverständnis wurde eine enge Freundschaft, die inzwischen auch Musik hervorbringt. Gemeinsam schrieben sie den Song "Ich weiß, was du brauchst", der von einer Freundschaft handelt, die zu mehr wird. Das Video erreichte auf YouTube binnen zehn Tagen eine Million Aufrufe. "Als wir zusammensaßen, war Magic im Raum. Und wir haben viel gelacht", schwärmte Maite über die gemeinsame Arbeit.

Inzwischen überhäufen sich die beiden Künstlerinnen gegenseitig mit Komplimenten. An Kerstin schätzt Maite nicht nur die Stimme, sondern auch ihre direkte, bodenständige Art, die ohne Allüren auskommt. Besonders gefällt ihr, dass ihre Freundin stark und zugleich verletzlich sein kann. Kerstin bewundert an Maite deren Einfühlungsvermögen und Dankbarkeit. Beeindruckt ist sie auch davon, wie wertschätzend Maite mit jedem im Team umgeht. Und weil sie selbst eher zurückhaltend ist, nimmt sie sich an Maites offen gezeigter Freude ein Beispiel. Offenheit ist für die dreifache Mutter Maite auch in der Liebe wichtig. Sie will sich nicht auf ein Geschlecht beschränken. Bislang hatte sie zwar ausschließlich Beziehungen mit Männern, doch dass sie sich eines Tages in eine Frau verlieben könnte, hält sie grundsätzlich für möglich.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Kerstin Ott und Maite Kelly

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Instagram / maite_kelly Sängerin Maite Kelly überrascht in der vorweihnachtlichen "Beatrice Egli Show" mit schlichter Eleganz.

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