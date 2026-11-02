So ging Joseph Zada mit Druck um "Tribute von Panem"-Film um

Joseph Zada (21) tritt in große Fußstapfen: Er spielt den jungen Haymitch Abernathy im neuen Film "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping". Der Streifen spielt etwa 25 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen "Die Tribute von Panem"-Filme und gilt schon jetzt als ein riesiger Erfolg. Immerhin gilt das Franchise als eines der erfolgreichsten der Kinogeschichte! Doch von diesen Gedanken lässt Joseph sich nicht aus der Ruhe bringen. Im exklusiven Interview mit Promiflash direkt am roten Teppich der Premiere in Berlin verrät der junge Schauspieler, wie er mit dem Druck und der Aufmerksamkeit umgeht. "Ja, aber ich glaube, für mich bestand der Weg, damit umzugehen, darin, einfach zu versuchen, es so zu behandeln, als wäre es jeder andere Film, und genauso viel Arbeit hineinzustecken, wie ich es normalerweise tun würde", gesteht er.

In "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" schlüpft Joseph in die Rolle des 16-jährigen Haymitch Abernathy. Damit tritt er in große Fußstapfen: In den ursprünglichen Filmen hatte Woody Harrelson (65) die Figur verkörpert, die später als Gewinner der 50. Hungerspiele hervorgeht. Um der jüngeren Version des beliebten Charakters gerecht zu werden, hat Joseph zwei Dinge besonders in seine Spielweise aufgenommen: die Stimme und die Körpersprache. Doch der Schauspieler wollte Haymitch nicht nur nachahmen. Nachdem er diese Grundlagen erarbeitet hatte, ging es ihm darum, der Rolle eine eigene Note zu verleihen. Dabei lotete er aus, an welchen Stellen seine persönliche Interpretation der Figur sichtbar werden kann.

Neben Joseph spielen in dem Film auch schon bekannte Hollywood-Größen wie Glenn Close (79), Ralph Fiennes (63) und Elle Fanning (28) mit. Letztere tritt ebenfalls in große Fußstapfen, denn sie spielt Effie Trinket. Effie ist etwa im Alter von Haymitch und eine ebenfalls sehr beliebte Figur. Genau deswegen gab Elle auch gegenüber The Hollywood Reporter bereits zu: "Dieses Franchise ist das, was es ist, wegen der Fans. Wenn sie also sagen: "Oh, wir würden Elle so gerne als Effie sehen', ist das natürlich einschüchternd, weil man ihnen gerecht werden und sie stolz machen möchte."

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Imago Joseph Zada bei der Premiere von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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Getty Images Woody Harrelson im Oktober 2019

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