TV-Auftritt: Nora Tschirner überrascht mit verändertem Look

Nora Tschirner (45) ist in die Fernsehwelt zurückgekehrt – zumindest als Gast. Nach längerer Zeit abseits der Öffentlichkeit war die Schauspielerin nun in der "Carolin Kebekus Show" zu sehen. Die Ausgabe stand unter dem Motto "Die 2000er sind zurück". Passend dazu unterhielt sich Nora mit Gastgeberin Carolin ausführlich über das Jahrzehnt, welches sie selbst als Moderatorin bei MTV erlebt hatte. Für Aufsehen sorgten aber nicht nur ihre Erinnerungen, sondern auch ihr Aussehen. Die Schauspielerin präsentierte sich mit einem veränderten Look: Sie rockt jetzt einen Long Pixie. Dazu trug sie einen dicken Parka und eine runde Sonnenbrille. Mit diesem Styling erinnerte sie stark an Oasis-Sänger Liam Gallagher (54). Die Gastgeberin war von der neuen Frisur direkt angetan. "Du siehst so geil aus", schwärmte Carolin in der Show.

Mit der Frisur, die sie gerade hat, habe sie sich gar nicht anders stylen können, schilderte sie in der Sendung. Auf ihre Zeit als MTV-Moderatorin blickt sie heute durchaus kritisch zurück. Beim Musiksender habe man sich für ein wenig anders und viel cooler als alle anderen gehalten. Ihr Verhalten damals bewertet sie nun als "unangenehm". Auch Carolin erinnerte sich zwiegespalten an diese Zeit. Beide erklärten, dass sie sich damals in einer von Männern dominierten Welt behaupten und Männern gefallen wollten. Deshalb hätten sie sich als besonders unkompliziert gezeigt und sogar Witze auf Kosten anderer Frauen gemacht. "Du konntest nur mitmachen, wenn du mitgemacht hast", gestand Carolin. Nora sprach in diesem Zusammenhang von einer patriarchalen Falle, in die viele Frauen zu dieser Zeit geraten seien.

Mit den 2000ern gingen für die Schauspielerin außerdem ständige Ironie, Sarkasmus und der Zwang, jederzeit schlagfertig zu wirken, einher. Auch eine großstädtische Arroganz, mit der man so getan habe, als brauche man vieles nicht, habe damals mitgespielt. Ihr Fazit fällt eindeutig aus: "Das ist irgendwann so anstrengend geworden und ich war froh, als ich das abgelegt hatte." Dass Nora sich überhaupt im Fernsehen zeigte, ist hierbei eine Ausnahme. Zuletzt hatte sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war kaum noch auf dem Bildschirm zu sehen. Ihr Instagram-Profil hatte sie schon einige Wochen vor der Verleihung der Goldenen Henne 2025 gelöscht. Bei der Gala sollte sie eigentlich den Publikumspreis bekommen. Laut Moderator Florian Silbereisen (45) konnte sie wegen einer Krankheit aber nicht dabei sein. Weitere Details zu ihrer Erkrankung gab es nicht. Auch in der "Carolin Kebekus Show" redete Nora nicht über ihren Rückzug.

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ActionPress/ Michael Kremer / Future Image Schauspielerin Nora Tschirner

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Getty Images Liam Gallagher, Oasis-Sänger

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