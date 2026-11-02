Ermittlungen nach Vorwürfen gegen Hulk Hogans Witwe laufen

Die Ermittlungen gegen Hulk Hogans (†71) Witwe Sky Daily und ihren Sohn Hayden Hitt sind noch nicht vom Tisch. Wie TMZ berichtet, widerspricht die Polizei von Clearwater im US-Bundesstaat Florida jetzt einer anonymen Klägerin. Diese hatte behauptet, die Untersuchung sei nach ihrer Anzeige schnell und ohne großes Aufsehen eingestellt worden. "Der Fall ist nicht abgeschlossen; anderslautende Medienberichte sind unzutreffend", stellte die Behörde klar. Das im März eingeleitete Verfahren laufe nach wie vor. Die Unterlagen seien inzwischen an die Staatsanwaltschaft des Bezirks Pinellas-Pasco übermittelt worden. Dort werde nun geprüft, ob strafrechtliche Schritte eingeleitet werden. Hintergrund sind schwere Vorwürfe, die bislang von keinem Gericht bestätigt wurden. Es geht um eine Hausparty am 28. März und um einen weiteren mutmaßlichen körperlichen Angriff. Zwei Frauen, die anonym auftreten, haben Sky und Hayden deshalb zivilrechtlich verklagt.

Eine der beiden Klägerinnen beschuldigt Hayden, sie mindestens einmal körperlich angegriffen zu haben. Als sie sich daraufhin an die Polizei gewandt habe, soll Sky sie aus dem Haus geworfen haben, in dem sie damals lebte. Laut Klageschrift soll Sky sie außerdem dazu gedrängt haben, ihrem Sohn zu verzeihen. Die Ermittlungen seien den Schilderungen der Klägerin zufolge wegen Skys angeblicher Stellung bei Scientology vorschnell beendet worden. Genau dieser Darstellung trat die Polizei nun entgegen. Die zweite Klägerin erhebt noch drastischere Vorwürfe: Hayden soll sie während der Party in einem Gruppenchat zum Sex angeboten und in der Küche eine Art "Auktion" veranstaltet haben, während sie nicht handlungsfähig gewesen sei. Danach soll ein Minderjähriger sie über Stunden vergewaltigt haben, während Hayden angeblich die Tür bewachte. Die Klagen richten sich wegen verschiedener zivilrechtlicher Ansprüche gegen Sky, Hayden, den Minderjährigen und dessen Eltern. Dazu zählen unter anderem Körperverletzung, Fahrlässigkeit, seelisches Leid und unzureichende Aufsicht.

Mit Vorwürfen dieser Art musste sich Sky schon zuvor auseinandersetzen. Sie hatte sich bereits öffentlich gegen die Behauptung gewehrt, sie habe die damalige Freundin ihres Sohnes mithilfe von Alkohol für Scientology anwerben und mutmaßliches Fehlverhalten von Hayden decken wollen. Sky wies die Grooming-Vorwürfe zurück und bestritt, Mitglied bei Scientology zu sein. Stattdessen betonte sie, seit fast 20 Jahren als Christin zu leben. Nach ihrer Darstellung stammten die aus ihrer Sicht haltlosen Vorwürfe von einem Stalker. Dieser habe sie bereits vor ihrer Beziehung mit Terry Gene Bollea, der unter dem Namen Hulk Hogan bekannt wurde, jahrelang mit unerwünschten Anrufen und Nachrichten belästigt. Sky war mit der Wrestlinglegende bis zu seinem Tod am 24. Juli 2025 verheiratet. Der Sportler war im Alter von 71 Jahren gestorben. Ob die Staatsanwaltschaft infolge der aktuellen Prüfung Anklage erhebt, ist bislang offen.

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Getty Images Hulk Hugan und Sky Daily, Juli 2024

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Getty Images Vanessa Trump, Sky Daily, Hulk Hogan, Donald Trump und Co., Juli 2024

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