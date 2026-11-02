Bill Kaulitz wird im neuen Horrorfilm zum Screamking

Vom Konzertsaal ins Kunstblut: Bill Kaulitz (37) steht im Independentslasher "Brute 1986" zum ersten Mal als Schauspieler vor der Kamera und wird dabei zum Scream King. Er spielt ein Mitglied der Glammetalband Leather Kobra. Die Truppe möchte laut Deadline eigentlich ein Musikvideo drehen, strandet dann aber in einer verlassenen Westernstadt, ignoriert alle Verbotsschilder und gerät an die mörderische Birdy-Familie. Regisseur Marcel Walz ist von seinem Neuling angetan: "Er hat sich voll reingehängt und war mehr als bereit für seine Rolle!" Zum Soundtrack steuert der Sänger von Tokio Hotel außerdem eigene Musik bei. Der erste Teaser ist online, in den deutschen Kinos startet der Film am 26. November 2026.

Dass der Trailer nach Achtzigerslasher aussieht, ist volle Absicht. "Brute 1986" setzt "Brute 1976" fort, der dem Horrorkino der Siebziger huldigte. Diesmal ist das Jahrzehnt darauf dran. Marcel nennt als Vorbilder unter anderem "Freitag der 13.", "Halloween" und "The Burning". Auf die Band Leather Kobra, die jegliche Warnungen missachtet, warten die für das Genre typischen Mordwerkzeuge Kettensäge und Heckenschere. Das Drehbuch stammt von Joe Knetter. Die Weltpremiere ist beim FrightFest Halloween geplant, die Rechte für Nordamerika und Großbritannien hat sich Cinephobia Releasing gesichert. Der Vorgänger kam beim Publikum an: Auf Rotten Tomatoes steht er bei 82 Prozent. "Es war ein großes Vergnügen, Bill am Set zu haben und ihm seine allererste Filmrolle zu geben", erklärt Marcel. Zum Cast gehören neben Bill auch Model Gigi Gustin sowie die Schauspieler Pancho Moler und Lew Temple.

Neben der Musik probiert Bill immer wieder Neues aus – ob als Autor, Podcaster oder Moderator. Mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) zeigt er in der Netflix-Reihe "Kaulitz & Kaulitz" sein Privatleben, zudem moderierte er die Show "That's My Jam". Schauspielerfahrung hat er bislang nur als Stimme gesammelt: 2006 sprach er die Hauptrolle in "Arthur und die Minimoys". Im vergangenen Jahr kursierten zudem Gerüchte über eine Rolle in der ZDF-Serie "The Comeback". Doch eine Sendersprecherin winkte gegenüber DWDL ab: "Im Rahmen der Projektentwicklung der ZDF-Serie "The Comeback" gab es zu einem frühen Zeitpunkt Gespräche mit Bill Kaulitz über eine mögliche Mitwirkung. Diese konnten aber aus terminlichen Gründen nicht weiterverfolgt werden, sodass Bill Kaulitz nicht bei "The Comeback" dabei sein wird." ZDF-Zuschauer können sich dennoch freuen: Anfang Dezember moderieren Bill und Tom die Abendshow "Wetten, dass..?"

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2026

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin

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