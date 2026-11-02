Will nun neue Familie: Britney Spears wirft Söhnen Lügen vor

Britney Spears (44) sorgt mit Vorwürfen gegen ihre Söhne Sean Preston Federline (21) und Jayden James Federline (20) für Aufsehen. Am Sonntag teilte die 44-Jährige emotionale Beiträge im Netz und bezichtigte ihren Nachwuchs der Lüge. Laut einem Bericht der Daily Mail bezog sich die Musikerin dabei auf ein Ereignis vor etwa sechs Jahren. Damals habe sie zusammen mit ihren Jungs einen gemeinsamen Termin für einen Sehtest beim Augenarzt wahrgenommen. Danach hätten sich ihre Söhne Brillen mit riesigen schwarzen Gläsern ausgesucht. Dabei habe der Mediziner den beiden laut Britney eine einwandfreie Sehkraft bescheinigt. Für die "Toxic"-Interpretin ist deshalb heute klar: "Sie brauchten nicht einmal Brillen, denn ihr Arzt sagte, sie hätten eine perfekte Sehkraft, also haben sie gelogen." Doch damit nicht genug: In einem weiteren Posting kündigte Britney an, Konsequenzen aus den Enttäuschungen in ihrer Familie zu ziehen. "Ich werde eine neue Familie finden!!!", schrieb sie.

Die Anekdote über den Augenarztbesuch verknüpfte Britney Spears direkt mit ihren eigenen Sehbeschwerden. Sie offenbarte, dass sie auf dem linken Auge verschwommen sieht. Diese Sehschwäche möchte sie jedoch gar nicht korrigieren lassen. Für sie ist die Unschärfe ein Schutzmechanismus: Was sie in der Vergangenheit mit eigenen Augen ansehen musste, habe ihr schlichtweg zu viel Schmerz zugefügt. Außerdem verriet die Sängerin, dass sie gerade Brailleschrift lerne. Auch Vertrauen und Intimität wolle sie neu lernen. "Wirklich missbräuchliche Beziehungen können das Herz einer Frau zerstören", schrieb sie dazu. Den ersten Beitrag löschte Britney später wieder. In einem anderen Post nahm sie dann ihren Ex-Mann Kevin Federline (48) und ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears (35) ins Visier. Sie behauptete, Kevin habe ihr beim Abholen der gemeinsamen Kinder nicht einmal erlaubt, in seinem Haus die Toilette zu benutzen. Ihre Angehörigen hätten ihr das Gefühl gegeben, eine Sklavin zu sein. Dabei habe sie selbst immer für ihren Vater gearbeitet.

Neben den Vorwürfen gegen ihre Söhne Sean und Jayden, die aus ihrer Ehe mit Kevin Federline (2004–2007) stammen, erhebt Britney auch Vorwürfe gegen ihre Schwester. In ihrem aktuellen Posting packte die Popsängerin nun eine alte Geschichte aus der Coronazeit aus: Obwohl Britney damals mehrfach für jeweils zwei Wochen zu Besuch in Louisiana war, habe Jamie Lynn ihr konsequent verboten, ihre kleine Nichte Ivey auch nur ein einziges Mal auf den Arm zu nehmen. Schon 2022 hatte Britney öffentlich gegen Jamie Lynn ausgeteilt, nachdem diese ihre Memoiren "Things I Should Have Said" herausgebracht hatte. Sie ließ ihrer Schwester sogar eine Unterlassungsaufforderung zukommen. Die Spannungen in der Familie hängen auch mit Britneys Vormundschaft zusammen, die 13 Jahre dauerte. Von 2008 bis 2021 spielte ihr Vater Jamie Spears (74) dabei eine zentrale Rolle. Seit dem Ende der Vormundschaft spricht die Musikerin immer wieder öffentlich darüber, wie sehr ihre Angehörigen sie verletzt hätten.

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Imago Britney Spears beim Besuch eines Restaurants in Paris, August 2018

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Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006

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