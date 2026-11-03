Justin Timberlake plant Doku über Janet- & Britney-Skandale

Justin Timberlake (45) will offenbar auf die heikelsten Etappen seiner Karriere zurückblicken: Der Musiker soll an einer vierteiligen Dokuserie für Apple arbeiten, wie Variety unter Berufung auf mehrere Insider berichtet. Nach mehr als drei Jahrzehnten im Rampenlicht will Justin darin angeblich seine eigene Sicht auf diverse Kontroversen darlegen, die sein Image nachhaltig geprägt haben. Zwei Themen stehen dabei im Fokus: der legendäre Super-Bowl-Skandal mit Janet Jackson (60) aus dem Jahr 2004 sowie neue Anschuldigungen seiner Ex-Freundin Britney Spears (44). Janet selbst soll in dem Projekt ebenfalls zu Wort kommen und über die Ereignisse der Halbzeitshow sprechen. Mehrere Branchenkenner bezeichnen die Produktion als "Enthüllungsdoku", obschon weder der Sänger noch der Streamingdienst die Serie bislang offiziell bestätigt haben.

Der Moment, um den es gehen soll, ist bis heute einer der bekanntesten in der Geschichte der Super-Bowl-Halbzeitshows. Während des gemeinsamen Auftritts vor Millionen Zuschauern riss Justin ein Element von Janets Outfit ab, wodurch die Brust der Sängerin entblößt wurde. Die "Garderobenpanne" löste ein mediales Erdbeben aus, dessen Nachwehen fast ausschließlich die Musikerin trafen. Laut den Berichten soll Janet den Vorfall in der Doku nun selbst einordnen. Zudem will Justin zu den jüngsten Enthüllungen von Britney Stellung beziehen, wobei unklar bleibt, auf welche konkreten Passagen er eingeht. Ein Starttermin für das vierteilige Format steht ebenso wenig fest wie weitere Gastauftritte oder inhaltliche Details.

Justin und Britney galten einst als das absolute Traumpaar der Popwelt, doch die Trennung zog eine jahrelange Debatte über Justins öffentlichen Umgang mit seiner Ex-Freundin nach sich. Erst im Februar 2021 legte der Popstar ein Schuldeingeständnis ab, als er sich öffentlich bei Britney sowie Janet entschuldigte und seine Mitschuld an den medialen Hetzjagden einräumte. Der zweifache Vater war einst durch *NSYNC bekannt geworden und feierte anschließend als Solokünstler Welterfolge. Nach einer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2024 machte Justin im darauffolgenden Jahr seine Erkrankung an Lyme-Borreliose öffentlich.

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Getty Images Janet Jackson und Justin Timberlake beim Superbowl 2004

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Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Jahr 2001

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