Angelina Jolies Tochter verkauft Kunst auf Straßenmarkt

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Vivienne Jolie (18) eine kreative Ader hat. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen nun, dass sie ihre Kunst schon in ihrem zarten Alter an den Mann bringen will. Um das zu schaffen, hat sie sich einen Stand auf einem Straßenmarkt in Los Angeles angemietet und dort ihre selbst gemalten Werke angeboten. Unter dem Namen The Tulip Fields bot sie dort selbst gestaltete Drucke, Sticker und Geburtstagskarten an. Zur Unterstützung hat sie ihren Bruder Knox (18) mitgenommen und zusammen boten sie die Ware den Besuchern des Marktes an. Laut dem Blatt kosteten viele der Werke zwischen acht und 22 Euro.

Wie Besucher des Marktes der Daily Mail berichteten, ging Vivienne sehr respektvoll und freundlich mit ihrer Kundschaft um. Sie beantwortete Fragen und kümmerte sich selbstständig um die Besucher. Mittlerweile hat Vivienne schon Übung im Umgang mit Kundschaft: Bereits Mitte September wurde sie auf einem anderen Markt fotografiert. Sie verkaufte schon da ihre eigenen Kunstwerke: Postkarten, Gemälde, Sticker und Poster. Auch damals begleitete und unterstützte Knox seine Schwester schon fleißig. Der 18-Jährige unterstützte seine Schwester nicht nur bei den Vorbereitungen, sondern blieb auch während ihres geschäftigen Einsatzes bei ihr.

Vivienne und Knox sind Zwillinge und kamen 2008 als Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt auf die Welt. Sie sind die jüngsten von sechs Geschwistern. Zu den Älteren gehören Maddox Jolie, Pax Jolie, Zahara Jolie und Shiloh Jolie. Sie alle haben mittlerweile den Nachnamen ihres berühmten Vaters offiziell abgelegt und scheinen sich öffentlich von ihm zu distanzieren. Dies gründet in einer schwierigen gerichtlichen Auseinandersetzung der Eltern und schlimmen Vorwürfen beider Parteien.

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Getty Images Angelina Jolie und Vivienne Jolie-Pitt, 2024

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Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021

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Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021