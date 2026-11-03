Schwestern bestätigen: Sängerin Nicole Taylor stirbt mit 35

Traurige Nachricht aus der Countrywelt: Nicole Taylor ist tot. Die Sängerin starb bereits am 28. September im Alter von nur 35 Jahren an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung im vierten Stadium. Erst jetzt haben ihre Drillingsschwestern Natalie Taylor und Nika Taylor den Tod öffentlich gemacht. Am Montagabend luden die beiden ein gemeinsames Video auf ihrem YouTube-Kanal hoch, in dem sie über den schweren Verlust sprechen. Seit 2010 hatten die drei Musikerinnen zusammen das Countrytrio Taylor Red gebildet. Für Natalie und Nika bedeutet Nicoles Tod deshalb nicht nur den Abschied von ihrer Schwester. Sie verlieren gleichzeitig auch ihre langjährige Bandkollegin, mit der sie über viele Jahre hinweg Musik gemacht haben. Die Diagnose Brustkrebs hatte Nicole im Jahr 2022 erhalten. Vier Jahre lang kämpfte sie gegen die Krankheit an, bevor sie ihr schließlich erlag.

Wie die Schwestern in dem Clip erzählen, hatte Nicole zunächst gut auf die Behandlungen angesprochen. Zwischenzeitlich habe es sogar "keine Anzeichen der Erkrankung" mehr gegeben. Doch dabei blieb es nicht: Der Krebs kam insgesamt zweimal zurück und schritt am Ende bis ins vierte Stadium fort. Natalie eröffnet das emotionale Video mit den Worten: "Das ist kein Video, von dem wir jemals gedacht hätten, dass wir es einmal drehen würden." Nika erklärt anschließend: "Wir dachten, sie wäre hier und würde ihre Geschichte von der Heilung auf Erden erzählen. Stattdessen erzählen wir nun ihre Geschichte von der himmlischen Heilung, und sie hat ihren Frieden gefunden und leidet nicht mehr – dafür sind wir dankbar." Wie sehr die beiden der Verlust trifft, ist in dem Video deutlich zu hören. Ihre Herzen seien "gebrochen", betonen die Schwestern. Außerdem seien sie noch immer dabei, "alles zu verarbeiten".

Nicole, Natalie und Nika verband nicht nur die Tatsache, dass sie Drillinge waren. Seit 2010 standen die drei Schwestern auch gemeinsam als Taylor Red auf der Bühne. Den Namen für ihr Countrytrio hatten sie sich wegen ihrer roten Haare ausgesucht. In ihrem Video würdigen Natalie und Nika nun ganz besonders, welche Rolle Nicole innerhalb der Band und der Familie gespielt hat. Sie bezeichnen ihre verstorbene Schwester als ihre "furchtlose Anführerin und beste Freundin". Ihre Schwester habe immer hinter ihnen gestanden. Den Schilderungen der beiden zufolge gab Nicole auch nach ihrer Krebsdiagnose die Hoffnung nicht auf. Die Worte von Natalie und Nika zeigen damit vor allem, wie eng die Drillinge auf und abseits der Bühne miteinander verbunden waren und welchen Platz Nicole in ihrem Leben eingenommen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Red bei NBCs "Opry 100: A Live Celebration" am 19. März 2025 in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Taylor, Nika Taylor und Nicole Taylor bei den 45. Dove Awards 2014 in Nashville

Anzeige Anzeige