Für "Panem" greift Jennifer Lawrence wieder zum Mikrofon

Jennifer Lawrence (36) kehrt für das neue "Panem"-Prequel ans Mikrofon zurück! Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Katniss Everdeen in der Erfolgsreihe weltbekannt wurde, ist auf dem Soundtrack zu Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping mit einem eigenen Song vertreten. Sie steuert das Stück "Deep in the Meadow" bei. Mittlerweile steht auch die vollständige Trackliste des Albums fest: Insgesamt 29 Songs sind darauf zu finden. Wie Universal Music Canada am 2. November bekannt gab, haben neben Jennifer zahlreiche bekannte Musikerinnen und Musiker an dem Soundtrack mitgewirkt. Dazu gehören unter anderem Stevie Nicks (78), Noah Cyrus (26) und Countrysängerin Ella Langley (27). Lange müssen die Fans auf die musikalische Begleitung nicht mehr warten: Das Album erscheint am 13. November und damit eine Woche vor dem regulären Kinostart des Films am 20. November. Erste Sondervorführungen sind sogar bereits für den 18. November geplant.

Noah Cyrus ist mit "Ash and Snow" auf dem Album vertreten, während Ella Langley den Titel "Here Then We're Gone" beisteuert. Stevie Nicks steuert mit "Doing The Best That I Can (Arena Mix)" ebenfalls einen Song bei. Doch nicht nur bekannte Musikstars finden sich auf der Trackliste: Auch zwei Darstellerinnen aus dem Prequel greifen zum Mikrofon. Mckenna Grace (20) ist mit "Half Alive" zu hören. Whitney Peak (23) steuert sogar gleich vier Titel bei: Neben "The Raven I", "The Raven II" und "The Raven III" singt sie auch "The Goose and The Common". Darüber hinaus sind Künstler wie Kacey Musgraves (38), Noah Kahan, The Cure, The Smashing Pumpkins und Depeche Mode auf dem Album vertreten. Auch Violet Grohl, Tochter von Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (57), gehört zum Line-up. Einige Titel sind bereits vorab erschienen. Dazu zählen Noah Kahans "Draw You Out", "Black Stars" von The Smashing Pumpkins und "Favor" von Gigi Perez. Für die Produktion des Albums zeichnet der mit einem Grammy ausgezeichnete Musikproduzent Dave Cobb als Executive Producer verantwortlich.

Mit ihrem Song begleitet Jennifer zugleich ihr emotionales Comebacks als Katniss Everdeen. In dem neuen Film steht sie wieder gemeinsam mit ihren langjährigen Kollegen Josh Hutcherson (34) und Woody Harrelson (65) vor der Kamera. Josh verkörpert erneut Peeta Mellark. Die Handlung des Prequels dreht sich jedoch um den 16-jährigen Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada (21). Er muss sich bei den 50. Hungerspielen behaupten, dem zweiten Jubel-Jubiläum. Mckenna übernimmt die Rolle des Tributs Maysilee Donner aus Distrikt 12, während Whitney als Haymitchs Freundin Lenore Dove Baird zu sehen ist. Ebenfalls zum Cast zählen Ralph Fiennes (63), Elle Fanning (28), Glenn Close (79), Kieran Culkin (44), Jesse Plemons (38) und Maya Hawke (28). Neben bekannten Gesichtern aus dem Cast begegnete Jennifer am Set auch vielen Crewmitgliedern, die schon bei den vorherigen Filmen mit ihr gearbeitet hatten.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei einem Event im Januar 2026

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ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"

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